המשטרה ביקשה בבית משפט השלום בירושלים להאריך ב-6 ימים את מעצרן של המנהלת והמטפלת מהמעון בירושלים שבו מתו אתמול שני תינוקות.

נציג המשטרה אמר בדיון כי "נכחתי בזירת האירוע והזדעזעתי ממה שראיתי. מדובר על דירה פרטית שפעלה בצורה פיראטית. ניכרה הזנחה מובהקת".

"יש אינדיקציה מובהקת שהן משום מה מרשות לעצמן לאכלס תינוקות בתא שירותים ולתת להם לשכב מתחת לאסלה על מזרנים", הוסיף הנציג. לדבריו, "הדבר מעיד על תכנון של להביא תינוק לשם ולהשכיב אותו שם באופן ממשי".

לטענת הנציג, החשודות הגיבו על כך ש"ככל הנראה אותו תינוק זחל לשם מבלי שישימו לב". "מניסיוני האישי ומטיפול באינספור מקרים מהסוג הזה, קשה לי להאמין שזה המצב שהיה", הגיב על זה הנציג. "ואם באמת זה מה שהיה, זה אפילו עוד יותר חמור. יכול היה אותו תינוק לעמוד ולהישען על האסלה ואף ליפול עם ראשו לתוכה".

במחאות נגד נתיחת הפעוטות: תועדו כשהם דוחפים אדם מבוגר לגלגלי הרכבים אריה רוזן | 13:01

"עם הגעת כלל הכוחות לזירה החלו פעולות חקירה מיוחדות כדי לדעת מה נסיבות המוות", סיפר נציג המשטרה. לדבריו, "אחת החשודות ציינה שהיא מנהלת את המקום הזה 30 שנים, ללא רישיון וגם לא מוכרת במס הכנסה. לדבריה, גם כשכל התינוקות הערים נמצאים כל הזמן תחת השגחתה, שאר התינוקות ישנים בעריסות או בעגלות שמפוזרות בחדרי הבית והיא מדי פעם נכנסת לבדוק מה איתם".

הנציג הוסיף כי "גורמים רבים נכנסו לתמונה, בהם גם משרד החינוך, שבבדיקה מולו נמסר חד משמעית שהמקום הזה פועל ללא רישיון והוצא לו צו סגירה לאחר המקרה".

חשד להמתה בקלות דעת

כזכור, המשטרה הודיעה לאחר חצות לילה (בין שני לשלישי) כי שתיים מהמטפלות במעון הירושלמי בו נפטרו אתמול שני תינוקות נעצרו, כאשר החשד הוא שהשתיים חשודות בהמתה בקלות דעת.

עם סיום חקירתן הראשונית של החשודות, הוחלט על המשך מעצרן של 2 מהן. הבוקר הן הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים, בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן, כאשר החשד הוא כאמור המתה בקלות דעת.

בתוך כך, עיני המשפחות נשואות הבוקר לעבר בג"צ לאחר שארגון זק"א עתר לבג"צ בדרישה להפוך את החלטת בית המשפט השלום שאישר לנתח את שתי הגופות בכדי לקבוע את נסיבות המוות.