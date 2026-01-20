נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אשר גרוניס, פונה הערב (שלישי) במצב קשה לבית החולים איכילוב, תוך חשד לשבץ מוחי.

למצבו הרפואי ישנה השלכה רבה, שכן גרוניס עומד בראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, הידועה גם כ"ועדת גרוניס". בימים אלה דנה הוועדה באישור מינויו של מזכירו הצבאי של ראש הממשלה לשעבר, רומן גופמן, לראש המוסד.

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת X: "אני שולח איחולי בריאות והחלמה שלמה ומהירה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, ומשפחתו. ‏מדובר באיש משפט מוערך, שתרם רבות למערכת המשפט ולשלטון החוק בישראל. כולנו מקווים לשיפור מהיר במצבו ומחזיקים לו אצבעות בשעות הקשות הללו".

ח"כ דבי ביטון כתבה: "מאחלת החלמה מהירה ובריאות שלמה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס. שולחת חיזוק וכוחות למשפחתו ולקרוביו בשעות המאתגרות הללו. בריאות".