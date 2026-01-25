הכינוס בבנייני האומה הערב ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

מאות תורמי כליה מרחבי הארץ התכנסו הערב (ראשון) באירוע לציון 2,000 השתלות כליה שבוצעו בישראל - שיא עולמי, שזכה לאחרונה להכרה רשמית על ידי ספר השיאים של גינס. האירוע התקיים בירושלים ביוזמת עמותת "מתנת חיים", בראשות הרבנית רחל הבר, הממשיכה את דרכו של מייסד העמותה, הרב ישעיהו הבר זצ"ל. באירוע השתתף גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ששיבח את התורמות והתורמים על פועלם יוצא הדופן למען הזולת.

הנשיא עם תורמי הכליות ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

על פי הדיווח בN12, בארגון בקשו לשבור את השיא של הכי הרבה תורמי כליה בתמונה אחת. גינס העולמית החרימה את ישראל על רקע המלחמה בעזה וסירבה לשלוח נציגים שיבדקו אם התמונה ראויה להיכנס לספר השיאים. הערב החרם נשבר ונציגים של גינס העולמית הגיעו לירושלים כדי לבחון אם התמונה ראויה לספר של 2027.

הנשיא התייחס לכך בנאומו ואמר: "עד לפני ימים ספורים סירב ספר השיאים של גינס להכיר בשיא העולמי שלכם, במפעל החסד העצום הזה - מפעל של הצלת חיים. לא בגלל המספרים, אלא בגלל המיקום. בגלל שזו ישראל. והנה אל מול הצביעות שמקדשת חרמות על פני חיים, אל מול המוסר המעוות הזה, עיוות מוסרי שלשמחתנו תוקן - אתם התשובה הניצחת. אני שואב הרבה עידוד מההתפכחות הזאת, שכחלק ממנה ספר השיאים של גינס קיבל את המציאות ומכיר בכם כשיאני עולם".