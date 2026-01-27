הספארי ברמת גן עובר דירה לאחר יותר מ-50 שנה: זה המקום החדש  

אריות בספארי ברמת גן ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

דוברת השרה להגנת הסביבה הוציאה הודעה על טקס מיוחד שיתקיים ביום חמישי להעברת הספארי ברמת גן לפארק אריאל שרון, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"הנכם מוזמנים לסיקור טקס חתימה היסטורי שישנה את פני גוש דן והמרחב המטרופוליטני: יציאתו לדרך של הסכם העתקת הספארי לשטחי פארק אריאל שרון". נמסר. לפי ההודעה "המהלך, המשותף למשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, פארק אריאל שרון ועיריית רמת גן, מהווה בשורה תכנונית וסביבתית חסרת תקדים". ראש העיר כרמל שאמה הכהן כתב כי מדובר באירוע היסטורי: "הספארי יועתק ויחודש בחינם, שטח העיר והפארק הלאומי יגדלו, הפקק באלוף שדה ישוחרר ותוקם שכונת ה- AI הראשונה בישראל עם פתרונות דיור לצעירי העיר".

ג'ירפות בספארי ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

לדבריו, הספארי יישאר בבעלות העיר לטובת התושבים, כשעלות הקמתו מוערכת בכחצי מיליארד שקל. בנוסף, באמצעות ועדת גבולות יגדילו את שטח השיפוט של העיר בכ-1,000 דונם. "זו ההזדמנות האחרונה והיחידה שלנו לתכנן שכונה מהיסוד בתוך העיר הוותיקה. שכונה חכמה מבוססת בינה מלאכותית ורובוטיקה, עם דיור בר השגה לצעירים ותשתיות מתקדמות של המאה ה-21", סיכם ראש העיר.

במשרד להגנת הסביבה אומרים כי "במסגרת ההסכם יוקם מתחם ספארי חדיש בסטנדרטים בינלאומיים בלב הפארק, תוך יצירת רצף אקולוגי ירוק ופתיחת מרחבים חדשים לציבור הרחב". במשרד הוסיפו כי "לצד זאת, המהלך צפוי לשחרר עתודות קרקע משמעותיות בלב אזורי הביקוש ברמת גן, לטובת הקמת אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר ומוקדי תעסוקה חדשים".