פריט אמל"ח אותר הבוקר (שני) באחד הרחובות בפרדס חנה ועורר חשד כי מדובר בחלק מחימוש מתפזר שנפל אחרי שיגור נוסף מאיראן.
אלא שלאחר בדיקה מהירה התברר כי מדובר בפגז מרגמה ישן, ככל-הנראה משלל צבאי, שהושאר ברחוב.
במועצה מקומית פרדס חנה אמרו כי "הבוקר התקבל דיווח במוקד המועצה על חשד לחימוש שהתפזר במרחב, לכאורה כתוצאה מיירוט.
"ראש המועצה, יוני חכימי, יחד עם צוותי אגף ביטחון, חירום ואכיפה, הגיעו למקום בליווי חבלן משטרה. לאחר בדיקה של החבלן נקבע כי מדובר בפגז מרגמה ישן, ולא בנפל מיירוט איראני".
עוד נמסר כי "על פי ההערכה, מדובר בשלל צבאי שהוצא למרחב הציבורי בחוסר אחריות, ובתקופה ביטחונית רגישה, ככל הנראה במטרה 'להיפטר' ממנו. האירוע הסתיים ללא סכנה לציבור. אנו מודים לתושב שפנה למוקד ודיווח".
0 תגובות