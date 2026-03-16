"הגננות והמטפלות מבינות שהילדים זקוקים להן עכשיו יותר מתמיד"

עבור משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, השבועות האחרונים היו אתגר לא פשוט. המרחק מהצוות המוכר, מהחברים ומהטיפולים הקבועים יצר קושי גדול בבתים. כעת, עם ההקלות בהנחיות פיקוד העורף, רשת "פרח" נערכת לפתיחה מחודשת של המעונות, הגנים ובתי הספר בערים שדרות ביתר עילית וביישובי יהודה ושומרון.

​בתקופה האחרונה, כשהמוסדות היו סגורים, צוותי "פרח" עבדו מסביב לשעון כדי לשמור על קשר עם התלמידים. בכלל מוסדות הרשת הופעלו מערכי למידה מרחוק שכללו שיחות וידאו, הדרכות להורים ואפילו "מרחב קולי" מיוחד המותאם לקהילה החרדית. הצוותים הפרא-רפואיים שלחו הביתה חומרי למידה והסברים מותאמים לילדים במטרה להרגיע את הילדים ולשמור על הרצף הטיפולי.

אנחנו יודעים כמה הילדים האלו זקוקים לשגרה שלהם ולטיפולים שהם מקבלים אצלנו

עם זאת, ברשת מדגישים כי אין תחליף לעבודה פנים אל פנים. "ילדים בחינוך המיוחד זקוקים לשגרה ולטיפולים יומיומיים כדי למנוע נסיגה במצבם הלימודי וההתנהגותי", מסבירים בהנהלת הרשת. "החזרה למסגרת היא קריטית גם עבור ההורים, שמקבלים סוף סוף מענה מקצועי לילדיהם".

​לאור הקלות פיקוד העורף והחלטת הרשויות המקומיות, המוסדות ייפתחו כבר היום לעבודה סדירה. בביתר עילית ייפתחו מגוון המסגרות הכוללות מעונות יום שיקומיים, גני תקשורת, גני מש"ה ובתי הספר "אור החינוך", "נועם התורה" ו"גבעולים". גם בשדרות ובקרני שומרון, הצוותים כבר ערוכים לקלוט את מאות הילדים שזקוקים למענה המותאם להם.

​

ברשת "פרח" שמים דגש עליון על הביטחון: כל המוסדות שנפתחים מצוידים במרחבים מוגנים תקניים שנבדקו על ידי קב"ט המוסדות והרשויות. במידה ותשמע אזעקה, גיבשה הרשת נוהל "הצמדה" קפדני: לכל איש צוות ישנם ילדים ספציפיים עליהם הוא אחראי, כך שהמעבר לממ"ד מתבצע בצורה שקטה, מהירה ובטוחה. בתוך המרחבים המוגנים מחכות לילדים ערכות הפוגה ומשחקים כדי למנוע בהלה וליצור סביבה רגועה ככל הניתן.

​

המסירות של הצוותים מרגשת במיוחד; למרות האתגרים האישיים בבתים והמרחק הגיאוגרפי, אחוז ניכר מאנשי הצוות בחר להתייצב מחר בבוקר למשימה. "הגננות והמטפלות מבינות שהילדים זקוקים להן עכשיו יותר מתמיד", מציינים ברשת. בנוסף, הונחו הצוותים לעדכן את ההורים באופן שוטף ומידי בכל אירוע, כדי להעניק להם שקט נפשי בזמן שהילדים נמצאים במסגרת.

מנכ"ל רשת "פרח", משה שטיין: "השבועות האחרונים בבתים לא היו פשוטים לילדים ולמשפחות. אנחנו יודעים כמה הילדים האלו זקוקים לשגרה שלהם ולטיפולים שהם מקבלים אצלנו. נערכנו בצורה הכי טובה שיש, יחד עם גורמי הביטחון והרשויות, כדי לפתוח את הגנים ובתי הספר בצורה בטוחה ורגועה. הצוותים המדהימים שלנו מחכים לילדים בציפייה גדולה על מנת לתת להם את המענה הכי מקצועי שיש"

רשת "פרח", רשת החינוך המיוחד הגדולה בישראל, מפעילה עשרות מסגרות בכ-30 ערים מצפון ועד דרום. הרשת מעניקה מענה חינוכי וטיפולי לאלפי ילדים, ומלווה את המשפחות ברצף טיפולי מלא - הן בלמידה מרחוק והן במסגרות הפיזיות. הרשת ערוכה בכל שלב לכניסה לפעילות מלאה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף וגורמי המקצוע.