כיכר השבת
"אנחנו למעלה"

צפו: כך הגיב ראש הממשלה נתניהו להצהרה המפתיעה של טראמפ

בעקבות הצהרת טראמפ על שיחות בין ארה"ב לאיראן ודחיית האולטימטום, פנה ח"כ ביסמוט לראש הממשלה ואמר: "דאגת בעבר לנטרל הסכם רע, תדאג לנו גם הפעם" | ראש הממשלה השיב באופן נחרץ (בארץ)

בהודעה מפתיעה שפורסמה היום (שני), הודיע נשיא ארצות הברית כי ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

דקות לפני הסקירה של ראש הממשלה בוועדת המשנה למודיעין, פנה יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט לראש הממשלה ואמר: "דאגת בעבר לנטרל הסכם רע, תדאג לנו גם הפעם".

ראש הממשלה נתניהו השיב: "אנו פועלים להביא את ישראל למקומות שלא הייתה בהם, ואת למקומות שלא הייתה בהם. הם למטה, אנחנו למעלה".

הנשיא טראמפ מסר מוקדם יותר כי "על רקע האופי החיובי של השיחות הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע".

ההודעה הגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה. משרד החוץ של איראן הוציא הכחשה רשמית והבהיר כי לא מתבצע משא ומתן בין המדינות.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה
דינה
4
ביבי אני מצהיר , עם עוד הרבה ביביסטים, אם המלחמה הזאת לא תביא תוצאות , כרגע אין תוצאות, אני לא בוחר בך יותר. לאירן יש יכולות גדולות . ביום פקודה תיפול פצצת אטום על תל אביב . ביבי , גמרת!!!!
צדיק המסיכות
לא נראה לי ששאר הביביסטים מודאגים כ"כ..
epic
3
תדבר בקול סמכותי ובטון נמוך וכולנו נאמין לך כרגיל
ביביסט
2
יש רק אחד שמחליט, והוא בורא עולם, ביבי בובת מריונטה במשחק ה' ילחם לכם ואתם תחרישו נקרע שערי שמים ונבקש גאולה, לא בזכות כי אם בחסד
יעקב
1
בינתיים אתה למעלה , בנס, אם לא יהיו הפתעות, טראמפ ימכור אותנו לעוד סבב עם האיראנים ושוב הבעיה לא תיפטר , כמו מול חמאס וחיזבאללה...
בני

