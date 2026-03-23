צפו: כך הגיב ראש הממשלה נתניהו להצהרה המפתיעה של טראמפ

בהודעה מפתיעה שפורסמה היום (שני), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארה"ב והרפובליקה האיראנית קיימו במהלך היומיים האחרונים "שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד" בנוגע לפתרון מלא של העוינות ביניהן במזרח התיכון.

דקות לפני הסקירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוועדת המשנה למודיעין, פנה יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט לראש הממשלה ואמר: "דאגת בעבר לנטרל הסכם רע, תדאג לנו גם הפעם".

ראש הממשלה נתניהו השיב: "אנו פועלים להביא את ישראל למקומות שלא הייתה בהם, ואת איראן למקומות שלא הייתה בהם. הם למטה, אנחנו למעלה".

הנשיא טראמפ מסר מוקדם יותר כי "על רקע האופי החיובי של השיחות הוא הורה למשרד ההגנה לדחות כל פעולה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים. הדחייה מותנית בהצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים שיימשכו לאורך השבוע".

ההודעה הגיעה על רקע מתיחות חריפה שאפיינה את היחסים בין וושינגטון לטהרן בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים הציב טראמפ אולטימטום לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, תוך איום בתקיפות נגד תשתיות האנרגיה במדינה. משרד החוץ של איראן הוציא הכחשה רשמית והבהיר כי לא מתבצע משא ומתן בין המדינות.