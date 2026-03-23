כיכר השבת
הסתיימה הסאגה

בליכוד זועמים: ראש הממשלה החליט על המינוי לתפקיד נציב שירות המדינה

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להביא את מינויו של דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה | הוא צפוי להיכנס לתפקיד בתוך שבועות, אחרי סאגה ארוכה סביב מינוי נציב שירות המדינה (בארץ)

1תגובות
דורון כהן (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

ראש הממשלה החליט להביא את מינויו של דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. כהן שימש בעבר מנכ"ל משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנכ"ל דסק"ש והיה גם יו"ר דירקטוריון סלקום.

מלשכת רה"מ נמסר כי מר דורון כהן מביא עמו ניסיון עשיר הן בשירות הציבורי והן במגזר העסקי.

המינוי יובא בפני ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה ולאחר מכן לאישור הממשלה. הוא צפוי להיכנס לתפקיד בתוך שבועות, אחרי סאגה ארוכה סביב מינוי נציב שירות המדינה שכללה הגעה לבג"ץ ומינוי של הנציב הקודם לממלא המקום.

הכתב מוטי קסטל פרסם כי מאחורי הקלעים של המינוי התחוללו קרבות קשים בלשכת רה"מ: ע"פ גורמים בלשכה מי שדחף והוביל את בחירתו של כהן היה דוד שרן, מנכ"ל הליכוד בפועל, נגד קרב בלימה שניהל צחי ברוורמן ראש הסגל היוצא שמצוי תחת חקירות.

לפי הכתב, שרן מתפקד אמנם כמ"מ מנכ"ל הליכוד, בעוד 'על הנייר' הדובר זיו אגמון משמש כמ"מ ראש הסגל במקביל לתפקידו כדובר, אך לפי אותם גורמים - מעמדו של שרן התחזק מאד בתוך הלשכה, הוא ה'מוציא והמביא' ומתפקד כראש הסגל בפועל.

לפי דיווח באתר 'ווינט', במפלגת הליכוד מתחו ביקורת חריפה על המינוי של כהן שנחשב מקורב לשר בצלאל סמוטריץ'.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
טעות גדולה הייתה למנות את הרשקוביץ, הוא חייב לעוף כמה שיותר מהר.
נח

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר