טעות קטלנית

ממצאים מחרידים: כך נהרג אתמול איש קיבוץ משגב עם - ליד גבול לבנון

תחקיר צה"ל קובע כי עופר מוסקוביץ, שנהרג אתמול בבוקר בקיבוץ משגב עם ליד גבול לבנון, נהרג למרבה הצער מאש כוחותינו, אחרי שיחידת תותחנים טעתה בחישוב טווחי הירי - מה שגרם לנפילת פגזים שנורו לעבר לבנון בתוך שטח ישראל (חדשות)

עופר מוסקוביץ ז"ל (צילום: Ayal Margolin/FLASH90)

עופר מוסקוביץ' ז"ל נהרג אתמול ליד גבול לבנון לא מירי חיזבאללה אלא מאש צה"ל - בעקבות טעות של סוללת תותחנים. כך קובע תחקיר צה"ל שפורסם הבוקר (שני).

לפי הדיווח בכאן חדשות, מהתחקיר עולה כי סוללת תותחנים שהוצבה בסמוך לקיבוץ משגב עם, ליד גבול לבנון, טעתה בחישוב טווח הירי בעת שירתה לעבר לבנון. כתוצאה מכך פגזים שנורו לעבר לבנון נפלו בתוך שטח ישראל.

מוסקוביץ, שנסע ברכב באותה שעה, נהרג במקום. גופתו אותרה כעבור זמן קצר בתוך הרכב ומותו נקבע - וגרם לזעזוע בציבור.

מוסקוביץ, או 'פושקו' כפי שכונה בחיבה בקרב חברי הקהילה, שימש כדובר היישוב משגב עם ופעל כחקלאי ביישוב. חבריו תיארו אותו כ"סמל ומורשת עבור כולנו" - דמות מרכזית שהייתה הקול הבולט של תושבי היישוב לאורך שנים רבות.

"פושקו היה הקול הבולט של כולנו לאורך כל השנים", נמסר מהיישוב. "אנו שולחים תנחומים מעומק הלב וחיבוק חזק למשפחתו ולכל קהילת משגב עם. הגליל לא ייראה עוד אותו הדבר בלעדיו".

הזירה במשגב עם (צילום: דוברות זק"א)

ביום שישי האחרון התראיין מוסקוביץ לרדיו חיפה והביע את תחושותיו נוכח המצב. "אני מרגיש שאנחנו חיים ברולטה רוסית", אמר לתכנית 'זירה חופשית' עם ענבר דותן ואלי לוי ברדיו חיפה. "אני רוצה שיהיה לי שקט בבית, אני רוצה שהנכד החדש שנולד לי השבוע יישב אצלי במרפסת בבית וירגיש בטוח".

במהלך הריאיון אמר בין היתר כי חש אכזבה, מעבר לכעס, נוכח המצב בצפון הארץ. "האנשים שאני סומך עליהם אמרו לי פנים מול פנים ש'אין חיזבאללה'. יום אחרי הפסקת האש כבר ראיתי מתצפית רכב שחור ובו ארבעה אנשים ששמו דגל חיזבאללה", אמר בכאב.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ספד לו: "אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב בשמי ובשם הכנסת למשפחת מוסקוביץ ממשגב עם, שיקירה עופר הי״ד נרצח הבוקר מירי חיזבאללה. אנו שותפים לצערכם וכאבכם".

השר בצלאל סמוטריץ' ספד לו: "פושקו לא גידל רק אבוקדו. פושקו עשה ציונות. הבוקר התבשרנו בכאב אדיר על הירצחו של עופר (פושקו) מוסקוביץ הי״ד מירי של מחבלי חיזבאללה. פושקו היה מטובי בניה של הארץ הזו. ציוני וחקלאי ומחובר לארץ ברמ"ח אבריו. אהב אותה ואהב את חבל הארץ שבו הוא נפל בבוקר הקשה הזה. תנחומים מעומק הלב למשפחתו ולתושבי משגב עם הגיבורים. לעד נזכור אותך. תהא נשמתך צרורה בצרור החיים".

3
ה' הטוב יכפר בעד. משמים החליטו, והתגלגל באופן נורא כזה.
יהודי
2
איזה אסון עצום. גם לעם ישראל. גם למשפחה. גם למי שהיה אחראי שם בתותחנים, זה ייסורי מצפון שלא יעזבו אותם. ד' בבקשה תביא את משיח צדקנו היום. בבקשה.
ירושלים
1
צער גדול מאוד , איש טוב ויקר . הי"ד .
גיילי

