נהג הרכב שנפגע מרסיס טיל הבוקר (ראשון) במרכז תל אביב הוא שלמה עזרא עקד בן 73. הוא פונה אל בית החולים איכילוב, ומשם שיחזר את רגעי הדרמה - שתועדו בזמן אמת במצלמות האבטחה.

הסרטון שבו נראית פגיעת הרסיס בסמוך לרכבו, פורסמה זמן קצר לאחר הנפילה. נראה בה הנהג נוסע ומהאט במרכז תל אביב, כאשר הפיצוץ במרחק שניים או שלושה מטרים ממנו בלבד.

"כשהייתי ברכב לא שמעתי את ההתרעה המקדימה", הוא צוטט מספר ב-Ynet. "כשהחלו האזעקות חיפשתי מקום לעצור את הרכב והרמזור התחלף לאדום. פתאום היה פיצוץ אדיר".

הוא תיאר כי בזמן הפיצוץ השמשה הקדמית של הרכב, החלונות ואבני השפה של המדרכה הסמוכה - עפו לתוך הרכב שלו ופגעו לו בראש.

"צעקתי 'תצילו אותי', חשבתי שאני מת", הוא תיאר. "הכל היה עשן. נגעתי ברגליים, הבנתי שאני חי ואמרתי 'יואו!'. יצאתי מהאוטו, בקושי הצלחתי ללכת, הרגשתי שאני נופל. פינו אותי לפה, ועכשיו כואב לי הראש ואני לא יכול ללכת, כנראה יש לי זעזוע מוח".

הוא גם ביקש להעביר מסר לציבור ומסר, לפי הדיווח, כי לא משנה מה ינסו לעשות לעם ישראל "לא נשבר לעולם". לדבריו, עם ישראל הוא עם חזק שהתחשל במשך אלפי שנים עד בואו לארץ. "אין לנו מקום אחר, רק ישראל. פה נחיה, נילחם ונמות. זו המדינה שלנו", חתם.

הירי לעבר מרכז הארץ בוצע מכיוון איראן מעט לאחר השעה 11:00 בבוקר. כתוצאה מהמטח נפלו רסיסים במספר זירות במחוז תל אביב - אחת מהן כאמור, בסמיכות לרכב הנוסע, תועדה במצלמות האבטחה.

מהזירות פונו 15 נפגעים, בהם אחד במצב קשה. היתר פונו במצב קל לבתי החולים שיבא בתל השומר, בלינסון ואיכילוב. כך נמסר מכוחות החירום.

חובש רפואת חירום במד״א פבל בלזר סיפר מאחת הזירות: ״מדובר בזירה עם עשן כבד והרס. קיבלנו דיווח על פגיעה במקום והגענו למקום תוך דקות בודדות באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א. החלנו בביצוע סריקות כדי לאתר נפגעים ואנחנו ממשיכים בסריקות גם ברגעים האלה״.

חובש רפואת חירום במד״א יצחק רייכמן סיפר: ״הגענו לפצוע כבן 40 שנפגע כתוצאה מרסיס של טיל, הוא נחבל ברגלו ובגב, והיה מבוהל. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים ברגעים אלו לסרוק את הזירות כדי לוודא שאין פצועים נוספים באזור. בהישמע אזעקה, חשוב להקשיב להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים״.

במוקד כבאות והצלה לישראל סיכמו: "צוותי כיבוי חילוץ והצלה של מחוז דן טיפלו במספר זירות נפילת אמל"ח בתל אביב יפו, רמת גן וגבעתיים. פגיעה ברכב במרכז ת"א, נפילה בכביש ראשי, קריסת מבנה בדרום תל אביב וזירות הרס ברמת גן וגבעתיים. בכל הזירות בוצעו סריקות לשלילת הימצאות לכודים וניתוק מקורות אנרגיה".