הרסיס מתפוצץ

תיעוד דרמטי: הרכב נוסע לאט במרכז תל אביב - וסופג פגיעה ישירה

רגעי הנפילה במרכז תל אביב היום, נלכדו במצלמות האבטחה בלב העיר הגדולה: בצילום הדרמטי נראה רכב לבן נוסע ומאט לקראת פניה - ואז נופל לידו רסיס בעוצמה (בארץ)

(צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א)

הרכב נוסע במרכז תל אביב, מאט לקראת פנייה - ואז נופל לידו רסיס בעוצמה. כך נראים רגעי פגיעת רסיס הטיל בלב תל אביב היום (ראשון), כפי שנלכדו באחת ממצלמות האבטחה הסמוכות.

הירי לעבר מרכז הארץ בוצע מכיוון איראן מעט לאחר השעה 11:00 בבוקר. כתוצאה מהמטח נפלו רסיסים במספר זירות במחוז תל אביב - אחת מהן כאמור, בסמיכות לרכב הנוסע, תועדה במצלמות האבטחה.

מהזירות פונו 15 נפגעים, בהם אחד במצב קשה. היתר פונו במצב קל לבתי החולים שיבא בתל השומר, בלינסון ואיכילוב. כך נמסר מכוחות החירום.

חובש רפואת חירום במד״א פבל בלזר סיפר מאחת הזירות: ״מדובר בזירה עם עשן כבד והרס. קיבלנו דיווח על פגיעה במקום והגענו למקום תוך דקות בודדות באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א. החלנו בביצוע סריקות כדי לאתר נפגעים ואנחנו ממשיכים בסריקות גם ברגעים האלה״.

זירות הנפילה היום במרכז (צילום: דוברות כב"ה מחוז דן)

חובש רפואת חירום במד״א יצחק רייכמן סיפר: ״הגענו לפצוע כבן 40 שנפגע כתוצאה מרסיס של טיל, הוא נחבל ברגלו ובגב, והיה מבוהל. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים ברגעים אלו לסרוק את הזירות כדי לוודא שאין פצועים נוספים באזור. בהישמע אזעקה, חשוב להקשיב להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים״.

במוקד כבאות והצלה לישראל סיכמו: "צוותי כיבוי חילוץ והצלה של מחוז דן טיפלו במספר זירות נפילת אמל"ח בתל אביב יפו, רמת גן וגבעתיים. פגיעה ברכב במרכז ת"א, נפילה בכביש ראשי, קריסת מבנה בדרום תל אביב וזירות הרס ברמת גן וגבעתיים. בכל הזירות בוצעו סריקות לשלילת הימצאות לכודים וניתוק מקורות אנרגיה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

למה לא נכנסים למקום מוגן...מציל חיים
אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

