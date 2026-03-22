כיכר השבת
מנהיג העתיד?

בעקבות ביקורת פנימית: יורש העצר מבקש מנתניהו וטראמפ - "אל תעשו את זה"

יורש העצר בנו של השאה האיראני רזא פהלווי, פנה ברשת החברתית X לראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, וביקש מהם להימנע מלתקוף תשתיות אזרחיות | דבריו של פהלווי מגיעים בעקבות תקיפות ישראליות על מתקני גז ונפט, והאיום של טראמפ על תשתיות החשמל של משטר האייתולות (חדשות) 

לאחר התקיפות הישראליות על תשתיות גז ונפט איראניים ואיומיו של להחשיך את איראן, יורש העצר רזא פהלווי הביע היום (ראשון) לראשונה הסתייגות מהמהלכים הישראלים-אמריקנים.

בפוסט שפרסם ברשת איקס כתב יורש העצר כי "איראן אינה הרפובליקה האסלאמית". הוא הדגיש כי "התשתית האזרחית של איראן שייכת לעם האיראני ולעתידה של איראן חופשית".

לעומת זאת, "התשתית של הרפובליקה האסלאמית היא מנגנון הדיכוי והטרור המשמש למנוע את התגשמות עתיד זה. יש להגן על איראן. יש לפרק את המשטר", כתב פהלווי.

"אני מבקש מהנשיא טראמפ ומראש הממשלה להמשיך ולתקוף את המשטר ואת מנגנון הדיכוי שלו, תוך שמירה על התשתית האזרחית שהאיראנים יזדקקו לה כדי לבנות מחדש את ארצנו", הבהיר יורש העצר.

"בתמיכת ארה"ב וישראל, ומעל הכל הקרבתם של פטריוטים איראנים, שעת חירותה של איראן הגיעה. תחי איראן!".

דבריו של פהלווי נכתבו בעקבות איומים חסרי תקדים ואולטימטום שהטיל טראמפ על המשטר באיראן, כאשר הבהיר כי המטרה הבאה היא רשת החשמל האיראנית, "ונתחיל בגדולה ביותר".

"אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא איום, את מצר הורמוז, תוך 48 שעות מנקודת זמן זו בדיוק, ארה״לֹ של אמריקה תפגע בתחנות הכוח השונות שלה ותשמיד אותן, החל מהגדולה שבהן!", כתב טראמפ הלילה. כאמור, כעת נשמעת הסתייגות ראשונה מפי הגורם האופוזיציוני הבכיר וככל הנראה היחיד שרואה בעצמו מנהיג עתידי לאיראן החופשית.

5
מי שאל אותו בכלל.
נו
4
מי הקופיף הזה בכלל? בגללו ובגלל אבא שלו הייתה ההפיכה ב-1979 הם רודנים לא פחות מהאלה שנמצאים היום בשלטון
יוחנן
וודאי שאיננו צריכים להפגע בגלל שיקוליו. ואם צריך לחסל אותם צריך לעשות זאת .ואח"כ נשתדל לתקן .
שיא
3
אולי יואיל בטובו לומר באיזה דרך אחרת ניתן לעצור את המשוגעים האיראנים שרוצים להרוס את כל העולם בגדר תמות נפשי עם פלישתים.
חיים אליעזר
2
כנראה שאנשים פה לא מבינים בכלל במלחמה ... הוא צודק ב 200 אחוז בלי העם היא אפשר להפיל את המשטר ויותר מזה יהיה יותר גרוע ..... למי שלא מודע באיראן יש 100 מיליון מוסלמים והמבין יבין .
שינדלר
1
שיקפוץ לגג
בנימין

