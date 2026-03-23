כך הוא לא ציפה למצוא את ביתו: משרת מילואים, תושב טירת הכרמל בצפון הארץ, קיבל עדכון במהלך שירותו במלחמת שאגת הארי כי פורץ ניצל את היעדרותו מביתו כדי לפרוץ לבית.
הלוחם מיהר לעדכן את המשטרה, וזו פתחה בחקירה, בשיתוף פעולה עם יחידת הזיהוי הפלילי במחוז חוף.
בתיעוד מהבית נראה הבית הפוך כולו, כשחפצים פזורים בכל עבר, ולכלוך דבוק ברהיטים ובספות. נראית גם בוקסה שבה ננעצה להב של סכין גדולה, לצד תפוז פתוח. הפורץ השאיר אחריו לכלוך רב.
המשטרה ביצעה פעולות חקירה מהירות וממוקדות, תוך הפעלת מגוון אמצעים טכנולוגיים וחקירתיים, ואלו הובילו בתוך זמן קצר לאיתור זהותו של החשוד, תושב טירת כרמל.
השוטרים הגיעו אל החשוד, עצרו אותו לחקירה בתחנת המשטרה. בסיום החקירה נכלא. בהמשך לכך, בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד מחר יום שלישי.
"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות הפוגעות באזרחים המשרתים את המדינה, ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עבריינים המנצלים מצבי חירום לפגיעה ברכוש ובביטחון הציבור.
