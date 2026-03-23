ברשת מפנים אצבע מאשימה לנתניהו ומשוכנעים: "הוא הדליף את זה"

גולשים רבים ברשתות החברתיות, שרובם לכאורה אינם נמנים בלשון המעטה עם תומכיו של ראש הממשלה, מאשימים את נתניהו כמי שהדליף את המידע שפורסם בניו יורק טיימס הלילה.

כזכור, בטיימס דווח כי בטרם תחילת המלחמה הציג ראש המוסד ברנע תכנית לנתניהו ולגורמים בממשל טראמפ, ולפיה המוסד יכול להוביל לתסיסה פנימית באיראן - שתוביל בתורה להפלת המשטר. התכנית טרם התממשה.

העיתונאי ברק סרי צייץ היום: "סיבה לדאגה. מישהו כבר מפנה אצבע מאשימה לעבר ראש המוסד דדי ברנע, שהוא זה ששכנע לפתוח במלחמה וסבר שניתן להפיל את המשטר האיראני. לפחות שיסבירו מדוע הסכינים כבר נשלפות".

עיתונאי חדשות 12 ציון נאנוס כתב: "‏שלושה שבועות במלחמה וכבר הגיע שלב סימון האשמים. הדלפה לניו יורק טיימס שראש המוסד דדי ברנע הוא זה ששכנע את נתניהו וטראמפ באשליה, שניתן להצית מרד באיראן תוך ימים מפתיחת המלחמה".

הוא הוסיף: "שימו לב לניסוחים בכתבה של הניו יורק טיימס. כולל הפסקה שמאחורי הקלעים נתניהו הביע תסכול שהבטחות המוסד לעורר התקוממות לא התממשו. מעבר להטלת האשמה על ברנע- ההדלפה הזאת מסוכנת כי כעת כל ניסיון, שאולי יגיע בעתיד, להתקוממות עממית באיראן יצוייר כהתערבות של המוסד".

גולש אחר כתב: "עוד סיבוב של "לא ידעתי, לא העירו אותי". קודם "אימץ את התוכנית", עכשיו "מאוכזב שלא עבדה". האחריות תמיד למטה, הקרדיט תמיד למעלה. ועל הדרך? שורפים נכס מודיעיני ומסכנים כל אופוזיציה באיראן. זה לא ניהול, זו בריחה מאחריות במסווה של הדלפה. לא נראה לכם שמשחקים עם הביטחון שלנו?"