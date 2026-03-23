כיכר השבת
הועבר מידע?

ברשת מפנים אצבע מאשימה לנתניהו ומשוכנעים: "הוא הדליף את זה"

אחרי הפרסום בניו יורק טיימס, על התכנית שהעביר ראש המוסד ברנע, ושלא התממשה לפי שעה, ברשת כבר מרמזים רבים כי נתניהו הוא שהדליף את המידע כדי לגלגל את האחריות הלאה (ברשת)

1תגובות
נתניהו באחד הסרטונים שפרסם לאחרונה (צילום מסך מתוך הסרטון)

גולשים רבים ברשתות החברתיות, שרובם לכאורה אינם נמנים בלשון המעטה עם תומכיו של ראש הממשלה, מאשימים את כמי שהדליף את המידע שפורסם בניו יורק טיימס הלילה.

כזכור, בטיימס דווח כי בטרם תחילת המלחמה הציג ראש המוסד ברנע תכנית לנתניהו ולגורמים בממשל טראמפ, ולפיה המוסד יכול להוביל לתסיסה פנימית באיראן - שתוביל בתורה להפלת המשטר. התכנית טרם התממשה.

העיתונאי ברק סרי צייץ היום: "סיבה לדאגה. מישהו כבר מפנה אצבע מאשימה לעבר ראש המוסד דדי ברנע, שהוא זה ששכנע לפתוח במלחמה וסבר שניתן להפיל את המשטר האיראני. לפחות שיסבירו מדוע הסכינים כבר נשלפות".

עיתונאי חדשות 12 ציון נאנוס כתב: "‏שלושה שבועות במלחמה וכבר הגיע שלב סימון האשמים. הדלפה לניו יורק טיימס שראש המוסד דדי ברנע הוא זה ששכנע את נתניהו וטראמפ באשליה, שניתן להצית מרד באיראן תוך ימים מפתיחת המלחמה".

הוא הוסיף: "שימו לב לניסוחים בכתבה של הניו יורק טיימס. כולל הפסקה שמאחורי הקלעים נתניהו הביע תסכול שהבטחות המוסד לעורר התקוממות לא התממשו. מעבר להטלת האשמה על ברנע- ההדלפה הזאת מסוכנת כי כעת כל ניסיון, שאולי יגיע בעתיד, להתקוממות עממית באיראן יצוייר כהתערבות של המוסד".

גולש אחר כתב: "עוד סיבוב של "לא ידעתי, לא העירו אותי". קודם "אימץ את התוכנית", עכשיו "מאוכזב שלא עבדה". האחריות תמיד למטה, הקרדיט תמיד למעלה. ועל הדרך? שורפים נכס מודיעיני ומסכנים כל אופוזיציה באיראן. זה לא ניהול, זו בריחה מאחריות במסווה של הדלפה. לא נראה לכם שמשחקים עם הביטחון שלנו?"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
השמאל והיפוכו- הניו יורק טיימס="הארץ". עכשיו מי שרוצה שיאמין
בועז

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר