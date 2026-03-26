עשרות רקטות שוגרו בשלושה מטחים לצפון: רובן יורטו; דיווח על פגיעה בג'דידה מכר

עשרות רקטות שוגרו הערב מלבנון לצפון בשלושה מטחים לחיפה והקריות, לגליל העליון ולגליל המערבי | רוב הרקטות יורטו, בעוד שאחרות התפוצצו בשטחים פתוחים | מרשות הכיבוי נמסר כי התקבל דיווח ראשוני על פגיעה במבנה ביישוב ג'דיידה-מכר, שליד עכו, לפי שעה לא דווח על נפגעים | ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים (שאגת הארי)

תיעוד היירוטים בשמי הצפון | אזעקה מוקלטת
תיעוד היירוטים בשמי הצפון | אזעקה מוקלטת| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
תיעוד היירוטים בשמי הצפון | אזעקה מוקלטת (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

עשרות רקטות שוגרו הערב (חמישי) מלבנון לצפון בשלושה מטחים לחיפה והקריות, לגליל העליון ולגליל המערבי. רוב הרקטות יורטו, בעוד שאחרות התפוצצו בשטחים פתוחים.

דווח על נפילת שברי מיירטים, סריקות מתבצעות באזור עכו, חיפה ונהריה. עד כה ללא נפגעים. דוברות משטרת ישראל מסרה כי רוב השיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים.

מרשות הכיבוי נמסר כי התקבל דיווח ראשוני על פגיעה במבנה ביישוב ג'דיידה-מכר, שליד עכו. לפי שעה לא דווח על נפגעים. ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים בעקבות הירי של , שהוביל לאזעקות ברחבי הצפון, למעט כמה מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה.

בתיעוד שהופץ מהיירוטים הרבים באזור מפרץ חיפה ניתן לראות עוד ועוד מיירטים משוגרים לאוויר ופיצוצים בשמיים. 

