סיכול בשידור חי

צפו: כך נתפסה חוליית שודדים תוך כדי ניסיון לנסר את הכספת

סוכלה חוליית עבריינים שפעלה באזור בית חנינא בגניבת כספות מתחנת דלק | בתיעוד מהזירה עלה כי חברי החוליה פעלו באופן מתוכנן ושיטתי כשהם מצוידים בכלי פריצה, פרצו את דלתות המקום, עקרו את הכספת והעמיסו אותה לרכבם 

תיעוד מהתקרית ומהמעצר
תיעוד מהתקרית ומהמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד מהתקרית ומהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

חוליית עבריינים שפעלה באזור בית חנינא בגניבת כספות מתחנת דלק סוכלה, והוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד שבעה חשודים.

על פי הודעת , החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה ב־14 במרץ 2026 על פריצה לתחנת דלק וגניבת כספת שהכילה סכום כסף גדול.

מתיעוד מהזירה עלה כי חברי החוליה פעלו באופן מתוכנן ושיטתי כשהם מצוידים בכלי פריצה, פרצו את דלתות המקום, עקרו את הכספת והעמיסו אותה לרכבם לפני שנמלטו מהמקום.

במהלך פעילות מבצעית של לוחמי משמר הגבול עוטף ירושלים, הבחינו הכוחות בחשודים כשהם מנסים לנסר את הכספת במטרה לפרוץ אותה. עם זיהוי הכוחות ניסו החשודים להימלט, ולאחר מרדף וחתירה למגע אותרו כלל חברי החוליה בביתו של אחד מהם.

החשודים נעצרו והועברו לחקירה, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בירושלים. עם סיום החקירה והתגבשות תשתית ראייתית, הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום ובקשה להארכת מעצרם עד תום ההליכים.

