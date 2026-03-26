כמעט דרס את חברו בשביל לייקים: התיעוד המבהיל שהופץ ברשת

המלחמה בבריונות בכבישים: משטרת המחוז הצפוני עיכבה הבוקר (חמישי) לחקירה תושב נצרת בן 28, לאחר שתועד מבצע עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים בכניסה ליישוב ציפורי

הנהג, שלא הסתפק בעצם המעשה הפסול, בחר לתעד את הנהיגה הפרועה ולהעלותה לרשתות החברתיות – צעד שהוביל בסופו של דבר לחשיפת זהותו ולמעצרו. בסרטון שהגיע לידי חוקרי המשטרה, ומתפרסם בטשטוש בכתבה זו, נראה נהג הרכב כשהוא מבצע "דריפטים" (החלקות זנב מבוקרות) בצורה פרועה סביב חברו, שעמד באותה עת על אופנוע בסמוך אליו. התיעוד מציג נהיגה חסרת רסן, כאשר הרכב חולף במרחק אפסי מהאופנוען ומהווה סכנה ממשית ומיידית לכל הנמצאים בזירה. האירוע התרחש בכניסה ליישוב ציפורי, אזור המוכר בתנועה ערה, מה שהופך את המעשה לחמור שבעתיים. "מדובר בזלזול בוטה בחיי אדם ובחוק", ציינו גורמים במשטרה, "המרחק בין 'סרטון מגניב' ברשת לבין אסון כבד בכביש היה כחוט השערה". מיד עם קבלת התיעוד, פתחו שוטרי המחוז הצפוני בפעילות חקירה מהירה ויזומה. בזכות שימוש באמצעים טכנולוגיים ופענוח התיעוד, הצליחו השוטרים להגיע לזהותו המדויקת של הנהג בתוך זמן קצר.

הרכב שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

הבוקר הגיעו השוטרים לביתו של החשוד בנצרת. הוא עוכב לחקירה בתחנת המשטרה, ובמקביל בוצעה אכיפה נגד הרכב המעורב: המכונית נתפסה על ידי הכוחות, הורדה מהכביש ונגררה למגרש המשטרתי.

מדוברות המשטרה נמסר כי הפעילות היזומה היא חלק ממאבק מתמשך ובלתי מתפשר בעבירות תנועה חמורות ובנהיגה פרועה. במשטרה מדגישים כי הם פועלים לשינוי תרבות הנהיגה בישראל ולהגברת ההרתעה, תוך שימוש בכלים גלויים וסמויים, כולל ניטור הדוק של תכנים פליליים המועלים לרשת.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד נהגים המסכנים את משתמשי הדרך", נמסר בהודעת הדוברות. "לא נאפשר לבריונות כביש להפוך לנורמה, ונמצה את הדין עם כל מי שיבחר להפוך את כבישי המדינה למגרש משחקים מסוכן".