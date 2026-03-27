המשטרה הודיעה היום כי פענחה את השוד החמור שאירע לפני כחודש וחצי בסופרמרקט ברחוב הלוחמים בחולון, ועצרה ארבעה חשודים במעורבות במעשה. אתמול הוגשה נגדם הצהרת תובע, לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.

אירוע השוד התרחש ב-12 בפברואר, כאשר ארבעה חשודים הגיעו לסופרמרקט כשהם רעולי פנים. על פי החשד, הם איימו על אחד העובדים באמצעות סכין, שדדו אותו, גנבו מאות קופסאות סיגריות בשווי של עשרות אלפי שקלים ולאחר מכן נמלטו מהמקום. מיד לאחר קבלת הדיווח פתחה תחנת חולון בחקירה, שבמסגרתה בוצעו פעולות גלויות וסמויות, לצד שימוש באמצעים מיוחדים וצעדי חקירה מורכבים, שנועדו להתחקות אחר זהות המעורבים.

לפני כשבוע עצרו בלשי משטרת חולון את ארבעת החשודים, כולם תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם, והם הועברו לחקירה. במהלך החקירה אספו החוקרים ראיות שלדברי המשטרה קושרות את החשודים לביצוע השוד.

מעצרם של הארבעה הוארך מעת לעת בבית המשפט, ואתמול, עם סיום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז תל אביב. במשטרה ציינו כי בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום בגין שוד, לצד בקשה להותירם במעצר עד תום ההליכים.