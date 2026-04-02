משרד הבריאות מרחיב את המענה הרפואי בקריית שמונה ומפעיל מענה לרפואה דחופה וטראומה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, במטרה להבטיח זמינות ונגישות לטיפול רפואי.

המהלך נועד לתת מענה רפואי רציף לתושבים בתקופה מורכבת זו, ולאפשר קבלת טיפול רפואי מקצועי בעיר גם בשעות הערב, הלילה וסופי השבוע. המענה צפוי להינתן גם בימי שגרה.

מענה זה מתווסף לתגבור שנעשה לפני תחילת המלחמה של כוחות הפינוי של מד״א בעיר והפעלת המוקד הרפואי בעיר בשעות הערב והלילה ובסופי שבוע על ידי המרכז הרפואי רמב״ם.

בהתאם למתווה שנקבע בשיתוף קופות החולים והמרכז הרפואי רמב״ם, בימי חול (א’-ה’) בין השעות 08:00–17:00 יופעל מוקד רפואה דחופה וטראומה במרכז קנב, בהפעלת קופת חולים כללית עבור מבוטחי כל קופות החולים.

החל מהשעה 17:00 ועד השעה 8:00 יינתן המענה במוקד ביקור רופא הסמוך, על ידי המרכז הרפואי רמב”ם.

בימי שישי בין השעות 08:00–12:00 יופעל מוקד הטראומה של הכללית עבור כלל מבוטחי הקופות, ומיום שישי בשעה 12:00 ועד יום ראשון בשעה 08:00 יינתן המענה באמצעות בית החולים רמב״ם.

מוקד הבוקר יופעל על ידי שירותי בריאות כללית ויספק שירותים רפואיים למבוטחי כל הקופות, לניהול מקרי טראומה בקהילה, לרבות: רופא מומחה באורתופדיה / רפואה דחופה, שירותי רנטגן, חדר פעולות, טיפול בפצעים, הדבקה ותפירה, וכן קיבועים וגיבוסים בהתאם לצורך.

בנוסף, יינתן גם שירות נפשי באמצעות פסיכולוג כונן בכל שעות הערב והלילה, במקרים בהם עולה צורך בהתערבות פסיכולוגית, לרבות בשל מצבי חרדה. זאת, בנוסף למערך בריאות הנפש הכולל, בין היתר את מרכז החוסן הפועל בקרית שמונה ומוקדי התמיכה הנפשית הטלפוניים של כל קופות החולים.

השירות יינתן כמענה משותף לכלל מבוטחי קופות החולים, באופן שוויוני ועל פי תעדוף רפואי בלבד.

מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב:

“הפעלת השירותים לאורך כל שעות היממה מאפשרת קבלת מענה רפואי מקצועי לאורך כל שעות היממה ללא צורך בנסיעה ממושכת. אנו ממשיכים לחזק את השירותים הרפואיים בקו העימות, כדי להבטיח רציפות טיפולית מלאה בכל הארץ בתקופת הלחימה ובשגרה. פתיחת המוקד במרכז קנב לטובת כלל המטופלים נעשתה בזכות עבודה משותפת ומחויבות של קופות החולים. זו עוד דוגמא לכך שמערכת הבריאות פועלת כשטובתם של המטופלים לנגד עיניה בשגרה ובחירום. אנחנו נמשיך לעקוב אחר השירותים ולתגבר לפי הצורך.״

שירה סולומון - דוברת משרד הבריאות