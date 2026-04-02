נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן פרסם היום (חמישי) מסר חריג ומפתיע המופנה ישירות לאזרחי ארצות הברית. בהצהרה שפורסמה בתקשורת האיראנית, טען פזשכיאן כי "איראן מעולם לא יזמה מלחמה. אך היא תמיד התגוננה בנחישות והדפה את מי שתקפו אותה".

"העם האיראני אינו רוחש איבה כלפי עמים אחרים, כולל העם האמריקני, האירופי או עמי האזור", הבהיר הנשיא האיראני. לדבריו, "גם לנוכח התערבויות ולחצים זרים חוזרים לאורך ההיסטוריה הגאה שלו, האיראנים הקפידו להבחין באופן ברור בין ממשלות לבין העמים שהן מייצגות". פזשכיאן הדגיש כי "זהו עיקרון מושרש עמוק בתרבות האיראנית ובתודעה הקולקטיבית - לא עמדה פוליטית זמנית". המסר החריג מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר איראן נמצאת בשבוע החמישי למלחמה עם ישראל וארצות הברית, ומשטר האייתוללות מתמודד עם משבר פנימי חסר תקדים. קרע פנימי במשטר מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 ההצהרה של פזשכיאן מתפרסמת על רקע דיווחים על קרע עמוק בצמרת המשטר האיראני. כפי שדיווחנו קודם לכן, הנשיא האיראני מזהיר בימים האחרונים כי ללא הגעה להסכם הפסקת אש בטווח המיידי, כלכלת המדינה ניצבת בפני סכנת קריסה מוחלטת בתוך שלושה שבועות עד חודש ימים. על פי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל', התגלע קרע חריף בין פזשכיאן לבין מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואחידי, סביב אופן ניהול המלחמה והשלכותיה על המשק האיראני. מקורות המעורים בפרטים מסרו כי פזשכיאן תקף את מדיניות משמרות המהפכה, המביאה להסלמת המתיחות ולשימור רצף התקיפות נגד מדינות שכנות. בראשית החודש אף פרסם הנשיא הודעה חריגה שבה התנצל על פעולות צבאיות שבוצעו במתכונת של "אש חופשית" והורה על הפסקתן, אולם פקודותיו לא כובדו והתקיפות נמשכו זמן קצר לאחר מכן. כידוע, פזשכיאן הצהיר אז כי איראן תחדול מלתקוף מדינות שכנות במפרץ, אך דבריו עוררו ביקורות קשות מצד גורמים אחרים במשטר.

פזשכיאן בנאום המצולם

המשבר הכלכלי מעמיק

במסגרת המאבק הפנימי, דורש הנשיא להשיב לידי הממשלה את סמכויות הניהול והביצוע שנלקחו ממנה, דרישה שנדחתה על ידי ואחידי. מפקד משמרות המהפכה מצדו מטיל את האחריות למצב על הממשלה, בטענה כי זו כשלה ביישום רפורמות מבניות הכרחיות טרם פרוץ העימות הצבאי.

המשבר בצמרת השלטון מתרחש כאשר השפעות המלחמה ניכרות היטב ברחוב האיראני. בערים הגדולות מדווח על מחסור חמור במזומנים ובסחורות בסיסיות, והמטבע המקומי ממשיך לצנוח. יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של ירי טילים בליסטיים לעבר שטח ישראל, כאשר במהלך חג הפסח שיגרה איראן לפחות 20 טילים לעבר ערי המרכז וירושלים.

מנגד, הנשיא טראמפ הבהיר במהלך החג כי המלחמה צפויה להסתיים בשבועיים הקרובים או מקסימום שלושה. בריאיון לרויטרס אף טען טראמפ כי "השגנו באיראן שינוי משטר מלא", והוסיף כי לא מפריע לו שיש להם עדיין את הגרעין הקבור מתחת לאדמה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( הבית הלבן )

הופעה פומבית בטהרן

במקביל למסר לאזרחי ארה"ב, נשיא איראן ושר החוץ עבאס עראקצ'י תועדו מסתובבים ברחובות טהרן. שני הבכירים האיראנים השתתפו בהפגנות תמיכה במשטר שהתקיימו הערב בלב הבירה טהרן, במסגרת ציון "יום הרפובליקה האיסלאמית".

כזכור, בשבוע שעבר דווח כי הנשיא פזשכיאן ושר החוץ עראקצ'י קיבלו חסינות רשמית לצורך ניהול המשא ומתן המדיני המתקיים השבוע. אולם, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי השניים, יחד עם אישים בודדים נוספים במשטר, נהנים מהחסינות הזו כבר מהיום הראשון למלחמה.

ההחלטה התקבלה במטרה לשמר אפשרות לשיח מול גורמים בתוך המשטר שיוכלו להוביל בסופו של דבר לסיום המערכה. גורם ביטחוני המעורה בניהול המלחמה הבהיר: "אם הצלחנו לחסל את כל הצמרת הצבאית, את חמינאי ורבים משריו, ברור שגם את פזשכיאן ועראקצ'י יכולנו – וביתר קלות". לדבריו, אי-פגיעה בהם אינה נובעת מחוסר יכולת, אלא מהחלטה אסטרטגית מודעת להשאיר "כתובת" בצד השני לטובת מגעים מדיניים.

הנשיא בצעדה ( צילום: תקשורת איראנית )

שר החוץ עראקצ'י ברחוב - צילום: תקשורת איראנית שר החוץ עראקצ'י ברחוב | צילום: צילום: תקשורת איראנית 10 10 0:00 / 0:51 שר החוץ עראקצ'י ברחוב ( צילום: תקשורת איראנית )

מוקדם יותר הערב אמר עראקצ'י בריאיון לרשת "אל-ג'זירה" כי איראן לא תסכים להפסקת אש, אלא אך ורק להפסקה מוחלטת של המלחמה בכל רחבי האזור. לדבריו, טהרן כלל לא שלחה תשובה רשמית להצעות שהועברו אליה בנושא.

עדכונים נוספים בהמשך.