מזג האוויר

האובך ישקע, הגשם יחזור וגם יהיה קר | התחזית המלאה

אחרי מספר ימים בהם סבלנו מאובך כבד - היום הוא ישקע, אך במקביל הטמפרטורות ירדו ובצפון - ואולי אף במרכז - ייתכן גשם | בשלישי הגשם יתרחב וייתכנו שיטפונות | התחזית (בארץ)

(צילום: Nati Shohat/Flash90)

היום, יום ראשון, האובך ישקע בהדרגה במהלך היום. בצפון הארץ ירד מידי פעם גשם וילווה בסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 9-15
  • תל אביב - 13-19
  • חיפה - 14-18
  • צפת - 8-12
  • טבריה - 13-19
  • אשדוד - 13-19
  • עין גדי - 16-24
  • באר שבע - 11-20
  • אילת - 17-25

מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

ביום שלישי, ערב החג, יהיה מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. בנגב ייתכנו גשמים מקומיים. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה.

ביום רביעי, שביעי של פסח, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ועדיין קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

