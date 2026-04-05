אירוע חריג ואלים התרחש היום (ראשון) בתל אביב במרכז הארץ. גבר חשוד, חמוש בסכין, ניסה לדקור פקח סל"ע וקצין משטרה - ופונה לבית החולים לאחר שנוטרל באמצעות ירי ברגליו.

המשטרה דיווחה כי האירוע התרחש בחניון תחנת משטרת תל אביב דרום ברחוב בר לב בתל אביב. החשוד נכנס למקום, הוציא סכין וניסה לדקור פקח סל"ע שהיה במקום.

לאחר שנהדף, ניסה החשוד גם לדקור קצין משטרה. הקצין ירה לעבר רגליו של החשוד ואז הוא נוטרל.

החשוד, בשנות הו50, תושב תל אביב, פונה לטיפול רפואי, והסכין שהייתה ברשותו נתפסה. כוחות המשטרה רבים הגיעו למקום והחלו לחקור את נסיבות האירוע.

מחקירה ראשונית עולה כי ככל הנראה מדובר בחשוד עם רקע נפשי. לפי דיווח של העיתונאית לי עייש, כתבת ערוץ I24NEWS, החשוד ניגש לניידת הפקח, פתח את הדלת בעודו אוחז בסכין, הצמיד אותה לפקח ודרש "תן לי את האקדח".

עוד דווח כי הפקח ניסה להדוף אותו, וקצין משטרה שהבחין במתרחש ביצע תחילה שימוש בטייזר. כשזה לא עזר, ביצע ירי לעבר רגלו של החשוד ונטרל אותו.