הציפורים שנתפסו ( צילום: רשות הטבע והגנים )

רשות הטבע והגנים תפסה אמש (ראשון) 66 ציפורים שהוחזקו בניגוד לחוק בבית פרטי ביבנה. הציפורים, מ-22 מינים אסורים בהחזקה, הוחזקו בתנאים קשים וסובלות מפגיעות רבות.

המבצע, בו השתתפו מפקחי רשות הטבע והגנים, יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות והווטרינרית העירונית, חשף ציפורי שיר רבות, בהן אדום חזה, חוחית, שחרור וזמיר יפני, כשהן סובלות מפציעות מקור, פגיעות ברגליים ונוצות שבורות כתוצאה מהחזקה בתנאים ירודים וצפופים. הדיווח הראשוני הגיע מתושב שהבחין בציפורים במחסן, ועם קבלת המידע פנתה הווטרינרית העירונית, ד"ר יעל עובדיה גולן , לגורמי האכיפה הארציים. הציפורים הועברו באופן מיידי לטיפול בבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן, שם ציינו כי מרביתן במצב המאפשר השבה מהירה לטבע לאחר שיקום קצר. נגד החשוד בהחזקתן נפתח תיק פלילי בחשד לסחר, ציד בשיטות אסורות ופגיעה בערכי טבע מוגנים.

מרט"ג נמסר כי "המבצע יצא לפועל לאחר שבמוקד העירוני של עיריית יבנה ההתקבל דיווח מתושב מודאג שהבחין כי בתוך מחסן הממוקם בחניון תת-קרקעי של בניין בעיר מוחזקות עשרות רבות של ציפורים. הבוקר פשטו המפקחים על הבית והצילו את כלל הציפורים, שהוחזקו בתנאים קשים ובליווי ריחות חריפים. הציפורים הועברו להמשך טיפול בבית החולים לחיות בר בספארי רמת גן".