פרויקט "אלבום אושוויץ" בגרסת 2026 • חיסול יהדות הונגריה
במיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, 'כיכר השבת' מגיש פרויקט מטלטל המפיח חיים בזיכרון היהודי שהפך לאפר. באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת, נצבעו תמונות מ"אלבום אושוויץ" המפורסם – התיעוד המפורט והמצמרר ביותר של מכונת ההשמדה הנאצית בפעולה
במשך עשרות שנים התרגלנו לראות את השואה בשחור-לבן. הצבעים האפורים והדהויים יצרו מעין "מרחק בטוח" בין ההווה לבין גיא הצלמוות. אך כעת, פרויקט טכנולוגי חדשני מסיר את מסך הזמן ומציב אותנו פנים אל פנים מול רגעי האימה האחרונים של יהדות הונגריה המעטירה.
התיעוד היחיד מסוגו בעולם
"אלבום אושוויץ" הוא מסמך היסטורי נדיר. מדובר באוסף של כ-200 תצלומים שצולמו על ידי צלמים נאצים בקיץ 1944. האלבום מתעד, צעד אחר צעד, את הגעתם של משלוחי היהודים מהונגריה אל הרמפה של מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.
התמונות מראות הכל: את היציאה מהקרונות הצפופים, את ערימות החפצים שנבזזו, את הילדים האוחזים בידי אימותיהם, ואת הסלקציה האכזרית שבוצעה על ידי רשעי האנושות, שהפרידו בין חיים למוות בהנפת יד קלה.
"הצבע גורם לך להבין שאלו לא דמויות מספר היסטוריה – אלו האחים שלנו, הסבים שלנו, לבושים בבגדים שגם אנחנו היינו לובשים, תחת שמיים כחולים שנראים בדיוק כמו השמיים של היום", מסביר אחד מיוזמי הפרויקט.
הירידה מהקרונות לרמפת הסלקציה
הסלקציה על הרמפה – מבט מצמרר
בעזרת הבינה המלאכותית, ניתן לראות כעת את הפרטים הקטנים ביותר: את המטפחות הצבעוניות של הנשים, את הזקנים המכסיפים של זקני העדה, ואת פסי הרכבת החלודים שהובילו אל התופת.
באחת התמונות המפורסמות, נראית קבוצת נשים וילדים הממתינים בין עצי הלבנה, מבלי לדעת שבעוד דקות ספורות יעלו בסערה השמיימה. הצבע הירוק של העלים והשמש המלטפת שחודרת מבעד לענפים רק מעצימים את הטרגדיה הבלתי נתפסת.
"לזכור ולא לשכוח" – הגרסה הטכנולוגית
השימוש בבינה מלאכותית לצביעת תמונות מהשואה מעורר לעיתים דיון אתי, אך עבור הדור הצעיר, מדובר בכלי רב עוצמה לחיבור לזיכרון. כשהתמונה מקבלת צבע, הריחוק מתפוגג. העיניים של היהודי העומד על הרמפה הופכות למוחשיות יותר, והכאב הופך לחי.
אלבום אושוויץ נמצא כזכור בדרך נס על ידי ניצולת השואה לילי יעקב, שמצאה אותו ביום השחרור בתוך מגירה במגורי הנאצים. היא זיהתה בו את בני משפחתה ואת רבני קהילתה. היום, כשהתמונות הללו נצבעות מחדש, אנחנו מבטיחים שגם בתוך החושך הגדול – דמותם של הקדושים לא תדהה לעולם.
0 תגובות