פרויקט "אלבום אושוויץ" בגרסת 2026 • חיסול יהדות הונגריה

מראה היהודים המהודרים על הרציף מעורר השתאות, בגדיהם האיכותיים משקפים את המבנה החברתי האיתן של קהילות הונגריה שחרבו ( צילום: אלבום אושוויץ )

במשך עשרות שנים התרגלנו לראות את השואה בשחור-לבן. הצבעים האפורים והדהויים יצרו מעין "מרחק בטוח" בין ההווה לבין גיא הצלמוות. אך כעת, פרויקט טכנולוגי חדשני מסיר את מסך הזמן ומציב אותנו פנים אל פנים מול רגעי האימה האחרונים של יהדות הונגריה המעטירה.

התיעוד היחיד מסוגו בעולם "אלבום אושוויץ" הוא מסמך היסטורי נדיר. מדובר באוסף של כ-200 תצלומים שצולמו על ידי צלמים נאצים בקיץ 1944. האלבום מתעד, צעד אחר צעד, את הגעתם של משלוחי היהודים מהונגריה אל הרמפה של מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. התמונות מראות הכל: את היציאה מהקרונות הצפופים, את ערימות החפצים שנבזזו, את הילדים האוחזים בידי אימותיהם, ואת הסלקציה האכזרית שבוצעה על ידי רשעי האנושות, שהפרידו בין חיים למוות בהנפת יד קלה. "הצבע גורם לך להבין שאלו לא דמויות מספר היסטוריה – אלו האחים שלנו, הסבים שלנו, לבושים בבגדים שגם אנחנו היינו לובשים, תחת שמיים כחולים שנראים בדיוק כמו השמיים של היום", מסביר אחד מיוזמי הפרויקט.

הרכבת נעצרת על רציף המוות בבירקנאו, המגורשים יורדים מהקרונות הצפופים אל המציאות האיומה שתחתיהם, מבוהלים וחסרי אונים לחלוטין ( צילום: אלבום אושוויץ )

המעילים הכבדים שלבשו היהודים בשיא הקיץ נועדו לשמור על רכושם היחיד, אך הם מעידים גם על הדרם ויוקרתם ( צילום: אלבום אושוויץ )

הירידה מהקרונות לרמפת הסלקציה

הקרונות נפתחים בטריקה, אוויר צח מתערבב בריח המוות, והיהודים נדחפים החוצה אל הלא נודע באלימות קשה וצעקות גרמניות ( צילום: אלבום אושוויץ )

ההמולה על הרציף גדולה, צעקות הגרמנים ונביחות הכלבים מתערבבות בבכי התינוקות ובקולות התפילה של היהודים המובלים אל מותם. ( צילום: אלבום אושוויץ )

הטלאי הצהוב בולט על בגדי המגורשים, סימן הזיהוי שכפה עליהם המשטר הנאצי בדרכם הארוכה והמייסרת אל תוך המחנה ( צילום: אלבום אושוויץ )

לאחר ארבעה ימי סבל בקרונות החתומים, המגורשים יורדים אל הרציף, מותשים מצמא ומרעב, ומשאירים מאחור את כל רכושם ( צילום: אלבום אושוויץ )

ילדים קטנים עומדים ליד אמותיהם, עיניהם הגדולות והתוהות מביטות אל הצלם הנאצי המתעד את הרגעים האחרונים של התום ( צילום: אלבום אושוויץ )

אישה צעירה מחזיקה בתינוק רך, היא מנסה להגן עליו מההמולה והצעקות, מבלי לדעת שגורל שניהם נחרץ באותו הרגע ( צילום: אלבום אושוויץ )

הרופא הנאצי עומד בפישוק רגליים ובמבט קר, אצבעו מורה ימינה או שמאלה ומכריעה גורלות של אלפי בני אדם ( צילום: אלבום אושוויץ )

גברים עומדים בשורות של חמישה, מחכים לסיום הסלקציה של משפחותיהם, מבטם מופנה לעבר הנשים והילדים המתרחקים מהם לנצח ( צילום: אלבום אושוויץ )

המון אדם גודש את רציף בירקנאו, תינוקות בוכים בזרועות אמותיהם ואנשי אס־אס מזרזים את הירידה בנביחות ובמכות שוט ( צילום: אלבום אושוויץ )

קציני אס־אס מפקחים על פינוי הקרונות, הם עומדים בפישוק רגליים ומביטים במגורשים היורדים אל הרציף באפיסת כוחות מוחלטת ( צילום: אלבום אושוויץ )

נשים וילדים יורדים מהרכבת אל האור המסנוור, מבטיהם תועים ומחפשים תשובות מהגרמנים העומדים מולם בכלי נשק שלופים באיום ( צילום: אלבום אושוויץ )

הצעדים האחרונים של הנשים והילדים לעבר תאי הגזים מתועדים במצלמה הנאצית, עדות אילמת וקורעת לב לזוועות שהתרחשו במחנה ( צילום: אלבום אושוויץ )

למעלה ממאתיים אלף ילדים יהודים נרצחו בבירקנאו, רובם נשלחו להשמדה מיד עם בואם, יחד עם אמותיהם הנאמנות והאוהבות ( צילום: אלבום אושוויץ )

החורשה השקטה בבירקנאו משמשת כחדר המתנה אכזרי עבור נשים וילדים, הממתינים בתמימות עד שיתפנה המקום בתוך תאי הגזים ( צילום: אלבום אושוויץ )

אימהות יהודיות צועדות עם ילדיהן הקטנים בין הבלוקים והגדרות החשמליות, עושות את דרכן האחרונה לעבר מתקני הרצח הנוראיים ( צילום: אלבום אושוויץ )

זליג וישראל יעקב, אחיה של לילי, עומדים על הרציף מיד לאחר הירידה מהקרון, מבטם המבוהל מופנה לעבר הגורל ( צילום: אלבום אושוויץ )

גם בתוך המהומה והאימה, שומרים היהודים האדוקים על הדרת פנים ועל מלבושם המסורתי, המייצג את קדושת חייהם היקרים ( צילום: אלבום אושוויץ )

סבתא זקנה מחזיקה את נכדיה הקטנים בידיה, היא מובילה אותם אל המשרפות, מבלי לדעת כי זהו סוף דרכם ( צילום: אלבום אושוויץ )

קבוצת נשים וילדים יושבת למרגלות העצים בחורשה, מבטיהם עייפים ותוהים בזמן שהם מחכים להוראות הבאות מהרוצחים הנאצים בבירקנאו ( צילום: אלבום אושוויץ )

נשים בבגדי משי וגברים בחליפות יורדים מהרכבת, לבושם המעונב והמרשים עומד בניגוד משווע למציאות האכזרית המחכה להם בבירקנאו ( צילום: אלבום אושוויץ )

הסלקציה על הרמפה – מבט מצמרר

בעזרת הבינה המלאכותית, ניתן לראות כעת את הפרטים הקטנים ביותר: את המטפחות הצבעוניות של הנשים, את הזקנים המכסיפים של זקני העדה, ואת פסי הרכבת החלודים שהובילו אל התופת.

באחת התמונות המפורסמות, נראית קבוצת נשים וילדים הממתינים בין עצי הלבנה, מבלי לדעת שבעוד דקות ספורות יעלו בסערה השמיימה. הצבע הירוק של העלים והשמש המלטפת שחודרת מבעד לענפים רק מעצימים את הטרגדיה הבלתי נתפסת.

"לזכור ולא לשכוח" – הגרסה הטכנולוגית

השימוש בבינה מלאכותית לצביעת תמונות מהשואה מעורר לעיתים דיון אתי, אך עבור הדור הצעיר, מדובר בכלי רב עוצמה לחיבור לזיכרון. כשהתמונה מקבלת צבע, הריחוק מתפוגג. העיניים של היהודי העומד על הרמפה הופכות למוחשיות יותר, והכאב הופך לחי.

אלבום אושוויץ נמצא כזכור בדרך נס על ידי ניצולת השואה לילי יעקב, שמצאה אותו ביום השחרור בתוך מגירה במגורי הנאצים. היא זיהתה בו את בני משפחתה ואת רבני קהילתה. היום, כשהתמונות הללו נצבעות מחדש, אנחנו מבטיחים שגם בתוך החושך הגדול – דמותם של הקדושים לא תדהה לעולם.

קבוצת יהודים ממרמרוש יושבת בין העצים ליד משרפה מספר ארבע, מחכים לתורם להיכנס למבנה המוות שיהפוך עבורם למלכודת ( צילום: אלבום אושוויץ )