מי שחלף בחודשים האחרונים ברחובות רובע ז׳ באשדוד לא יכול היה להתעלם מהמבנה המרשים שהולך ונשלם. בית הכנסת עטרת בנים של חסידי גור בעיר אינו רק מבנה של אבן ושיש, אלא מרכז רוחני לקהילה חיה ותוססת, הפועלת במרץ להקים בית לתורה ולתפילה.

כדרכם של פרויקטים רחבי היקף, דווקא בשלבי הסיום – כאשר הבנייה כמעט הושלמה והכניסה להיכל כבר נראתה באופק – נוצר פער תקציבי אחרון של כ־2 מיליון ש״ח. מדובר במצב מוכר למנהלי מוסדות, שבו עיקר הפרויקט מאחור, אך השלמת הגימורים והתשתיות מחייבת פתרון מימוני מדויק ומהיר.

לאחר פניות למספר גורמים, פנו גבאי בית הכנסת למימונדלן, המתמחה בגיבוש פתרונות מימון מותאמים לעסקאות ולמוסדות במצבים מורכבים.

הפתרון הגיע במהירות. בתוך פרק זמן קצר, לאחר בחינה מקצועית של צרכי הקהילה והנכס, הועמד המימון הנדרש – מהלך שאפשר להנהלת עטרת בנים להשלים את העבודות ולסגור את שלבי הביצוע האחרונים.

מאחורי המהלך עומדים בעלי מימונדלן, מתתיהו וגשל ואלי רבינוביץ, המשלבים בין ניסיון פיננסי מקצועי לבין היכרות עמוקה עם צרכי מוסדות התורה והקהילה.

“בליווי מוסדות ועמותות, האתגר הוא לא רק המימון עצמו אלא התאמה למבנה הפעילות של הקהילה,” אומר מתתיהו וגשל. “יש כאן דינמיקה שונה מעסקה רגילה – מקורות הכנסה, תזרים, והתנהלות קהילתית. התפקיד שלנו הוא לבנות פתרון שמתאים למציאות הזו ומאפשר להשלים את הפרויקט בצורה נכונה.”

כעת, עם השלמת המימון והתקדמות העבודות בקצב מהיר, העיניים נשואות אל היעד: חג השבועות הקרוב.

בקהילה מציינים כי המענה המהיר אפשר למנוע עיכובים מיותרים, והוכיח פעם נוספת כי כאשר מקצועיות פיננסית פוגשת צורך אמיתי – ניתן להביא פרויקטים משמעותיים לקו הסיום בזמן הנכון.