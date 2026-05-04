שוב זה קורה: גופת גבר אותרה הבוקר (שני) במצב ריקבון קשה בדירה בעיר מעלות, מספר ימים לאחר מותו. הדיווח על המקרה המזעזע התקבל במוקד זק"א סמוך לשעה 10:20, לאחר שריח חריף שעלה מהדירה עורר את חשד השכנים.

מתנדבי זק"א שהוזעקו למקום פעלו בזירה המורכבת לטיפול בכבוד המת ואיסוף הממצאים לקבורה.

זאב פינקל, מתנדב זק"א מחוז צפון, סיפר: "מדובר בגבר שחי לבדו ונמצא במצב ריקבון לאחר מספר ימים. השכנים הזעיקו את כוחות החירום בעקבות ריח חריף שעלה מהדירה. כשהגענו למקום נתקלנו בזירה מורכבת מאוד, ופעלנו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".

אמש היה זה בתל אביב כאשר מתנדבי זק״א הוזעקו לרחוב אצ״ל בעיר תל אביב בעקבות דיווח על גבר כבן 65 שאותר במצב ריקבון בביתו. הגופה הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

ברוך רוטנברג ויעקב רפאלי, מתנדבי זק״א מצוות תל אביב שטיפלו בזירה הקשה והמורכבת מוסיפים: ״מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו לרחוב אצ״ל בעיר, מדובר בגבר כבן 65 שנמצא בביתו בצורה קשה וטראגית, יחד עם מתנדבי זק״א נוספים אספנו את הממצאים הרבים וסייענו לכוחות המז״פ שפעלו במקום״.

ישראל חסיד דובר זק״א מוסיף: ״מתנדבי זק״א לצערינו מטפלים בגופות שנמצאות במצב ריקבון רובם בעקבות בדידות, ובידינו למנוע מקרים כאלו בעתיד אנא מכם אל תיהיו אדישים שמרו על הקשר עם המבוגרים והבודדים זה מציל חיים!״.