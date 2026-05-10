מנכ"ל משרד הפנים הביע התפעלותו בביקור בבסיס המבצעי של זק"א

משלחת בכירה של משרד הפנים, בראשות המנכ"ל ישראל אוזן וצוות לשכתו, ערכה סיור מקצועי ומקיף בבסיס הארצי של ארגון זק"א בתל אביב. הביקור נועד לעמוד מקרוב על פעילות הארגון, המהווה זרוע מרכזית ובלתי נפרדת ממערך החירום וההצלה בישראל, ולבחון דרכים להעמקת שיתוף הפעולה המקצועי בין המשרד לארגון, בדגש על היערכות לאירועי קיצון וטיפול בחללים ברגישות ובנחישות הנדרשת.

את פני המשלחת קיבלו בברכה מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, לצד שורת מפקדים וראשי אגפים, בהם מנהל החטיבה הבינלאומית ברוך נידאם, קמב"ץ זק"א יחיאל גולדמן, ומפקדי יחידות העילית של הארגון - מפקד היחידה למשימות מיוחדות ערן קוזחי וסגן מפקד יחידת הצוללים דרור גילת.

במהלך הסיור הוצגו בפני האורחים הכלים המבצעיים המתקדמים המשמשים את המתנדבים בזירות השונות, החל מרכבי הפינוי הייעודיים וכלה בציוד הצלילה והאיתור המשמש את היחידות המיוחדות במשימות מורכבות.

במהלך ישיבת העבודה שנערכה במקום לאחר הסיור, נשא דברים מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, שביקש להעלות על נס את עוצמת השליחות של המתנדבים הפרוסים בכל רחבי הארץ. הרב חסיד הרחיב בדבריו על המהות העמוקה של "חסד של אמת", המלווה כל צעד ופעולה של הארגון. הוא ציין כי המתנדבים פועלים לעיתים בתנאים בלתי אפשריים, תוך הקרבה אישית עצומה, מתוך הכרה בחשיבות העליונה של שמירה על כבוד המת כערך יהודי מקודש.

הרב חסיד הדגיש בדבריו את החשיבות האסטרטגית שבקשר ההדוק עם משרד הפנים, כגוף האמון על השלטון המקומי והיערכות העורף. הוא ציין כי התמיכה והסיוע של המנכ"ל וצוותו אינם רק עניין לוגיסטי, אלא מהווים רוח גבית משמעותית למתנדבים בשטח. "כאשר מתנדב יודע שיש הכרה ממשלתית רחבה בחשיבות פועלו, זה נותן לו את הכוח לעמוד במשימות הקשות ביותר", אמר הרב חסיד, והוסיף כי האתגרים הניצבים לפתחו של הארגון דורשים היערכות מתמדת ושכלול של מערכי התגובה המהירה.

לישיבת העבודה הצטרפו משתתפים נוספים שפעילותם משיקה לפעילות זק"א. רב המכון לרפואה משפטית, הרב אשר לנדאו, סיפר בהתרגשות על הסיוע המכריע של מתנדבי זק"א בזירוז הליכי זיהוי ושחרור חללים, דבר המונע עוגמת נפש קשה מהמשפחות האבלות. כמו כן, מר הרצל צדוקי, ממונה פס"ח על מחוז תל אביב במשרד הפנים, שיתף בזיכרונותיו מהעבודה המשותפת במחנה שורה, שם נחשף ליכולות המקצועיות ולתעצומות הנפש של אנשי זק"א ברגעים הקשים ביותר שידעה המדינה. "ארבעה חודשים היינו יחד איתם במחנה שורה. אין תחליף ליכולות, למסירות ולמוטיבציה של מתנדבי זק"א, וההמלצה שלי היא לשלב אותם בכל מערך חירום", אמר.

רפ"ק הרב אליהו קב, רב מחוז תל אביב במשטרה, העיד אף הוא על כך שזק"א הפך לכתובת הראשונה והטבעית לכל צורך הלכתי או אופרטיבי במקרים של פטירה, וכי השילוב בין המקצועיות המבצעית להקפדה ההלכתית הוא סימן ההיכר של הארגון.

לאחר מכן, המשתתפים צפו במצגת מסכמת שחשפה טפח מהפעילות השקטה הנעשית הרחק מעין הציבור, בבתי משפחות ובזירות אירוע קשות, הכל ברגישות ובצנעה.

בסיום הביקור, הביע מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, את התרשמותו העמוקה ואמר כי למרות שהגיע במטרה לחזק את ידי העושים במלאכה, הוא זה שיוצא מחוזק מהמפגש עם האנשים שמקדישים את חייהם למען האחר ללא קבלת תמורה. "לאחרונה נחשפתי, כמו כל עם ישראל, לפעילותם המיוחדת של מתנדבי זק"א. הגעתי לכאן כדי לחזק, אך התרשמתי עמוקות ויצאתי מחוזק. דלתי פתוחה בפניכם בכל עת, ואני שותף מלא לחסד של אמת".