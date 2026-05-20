צפו: מאות משתתפים בהתוועדות חסידית מיוחדת לקראת שבועות

מאות אנשים השתתפו השבוע במעמד הפתיחה של מרכז 'אדרבה' - המסגרת החדשה המיועדת למבקשים להתחבר לדרך החסידות ולתורת הבעל שם טוב. המעמד, נערך לקראת חג השבועות והילולת הבעש"ט, ותוכנן להתקיים במקום מצומצם, בעקבות הביקוש הרב של מאות נרשמים הועבר לאולמי 'בית האלה' שבסמוך לבית שמש, בצורה שתכיל את כל המשתתפים. לכבוד המעמד הוכן מגזין תוכן ייחודי עם מאמרים ורעיונות מתורת החסידות, אשר חולק למשתתפים ומופץ בימים אלו לכל הארץ.

הערב נפתח בסדר לימוד משותף. את הערב פתח הרב ישראל קושמרסקי, מנחה הקהילות החסידיות באחוות תורה, שסיפר על תהליך הקמת המרכז ועל הצורך שעלה מן השטח - צורך מתחזק בקרב ציבור המבקש חיבור רוחני חסידי פנימי ועמוק. בדבריו הציב את היעדים המרכזיים של 'אדרבה': לימוד תורת החסידות לעומק בשפה מונגשת למציאות של ימינו, למידה משותפת מתוך חיבור ואחווה בין הלומדים, בשילוב התוועדויות, שירה, ושיח.

במסגרת הלימוד נלמדו תורות וקטעים מתורת הבעל שם טוב, ונערך דיון מעמיק בשאלה כיצד ניתן להחיות את דרכי החיבור של תורת החסידות לחיי האדם בעולם המעשה. בין השאלות שעלו: כיצד ניתן לקיים את "בכל דרכיך דעהו" דווקא מתוך עולם המעשה, ואילו רעיונות מתורת הבעל שם טוב נושאים משמעות מיוחדת בימינו עבור מי שאינו שוהה כל היום בבית המדרש, ומבקש לחבר את הקודש לתוך החולין.