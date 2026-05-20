צפו: מאות משתתפים בהתוועדות חסידית מיוחדת לקראת שבועות

מאות אנשים השתתפו השבוע במעמד הפתיחה של מרכז 'אדרבה' - המסגרת החדשה המיועדת למבקשים להתחבר לדרך החסידות ולתורת הבעל שם טוב. המעמד, נערך לקראת חג השבועות והילולת הבעש"ט, ותוכנן להתקיים במקום מצומצם, בעקבות הביקוש הרב של מאות נרשמים הועבר לאולמי 'בית האלה' שבסמוך לבית שמש, בצורה שתכיל את כל המשתתפים. לכבוד המעמד הוכן מגזין תוכן ייחודי עם מאמרים ורעיונות מתורת החסידות, אשר חולק למשתתפים ומופץ בימים אלו לכל הארץ.
הערב נפתח בסדר לימוד משותף. את הערב פתח הרב ישראל קושמרסקי, מנחה הקהילות החסידיות באחוות תורה, שסיפר על תהליך הקמת המרכז ועל הצורך שעלה מן השטח - צורך מתחזק בקרב ציבור המבקש חיבור רוחני חסידי פנימי ועמוק. בדבריו הציב את היעדים המרכזיים של 'אדרבה': לימוד תורת החסידות לעומק בשפה מונגשת למציאות של ימינו, למידה משותפת מתוך חיבור ואחווה בין הלומדים, בשילוב התוועדויות, שירה, ושיח.
במסגרת הלימוד נלמדו תורות וקטעים מתורת הבעל שם טוב, ונערך דיון מעמיק בשאלה כיצד ניתן להחיות את דרכי החיבור של תורת החסידות לחיי האדם בעולם המעשה. בין השאלות שעלו: כיצד ניתן לקיים את "בכל דרכיך דעהו" דווקא מתוך עולם המעשה, ואילו רעיונות מתורת הבעל שם טוב נושאים משמעות מיוחדת בימינו עבור מי שאינו שוהה כל היום בבית המדרש, ומבקש לחבר את הקודש לתוך החולין.
את סדר הלימוד הנחה הרב אורי בלוי, והשיח הובל בידי הרבנים החשובים הרב דוד גבירצמן והרב גיא אלאלוף.
התוועדות עד השעות הקטנות
לאחר הלימוד עברו המשתתפים לאולם ההתוועדויות, שם התקיימה התוועדות שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. בהובלת האחים בעלי המנגנים חיליק פרנק ופייבל פרנק, שהביאו אווירה ייחודית בהתוועדות לאורך הערב.
במהלך ההתוועדות נשאו הרבנים דברים, כשהציר המרכזי שעלה בדבריהם היה הקריאה להרשות לעצמנו להתחבר באמת, לתת לעצמנו רשות פנימית לעלות מדרגות, להתפתח ולהתקדם בעבודה הרוחנית, ולשאוף להיות חסידים של אמת בכל מקום ובכל מצב.
המשתתפים הודו למוטי לייטנר משנה לרה"ע בית שמש ויו"ר סיעת 'דרך' העומד תמיד כשותף קבוע לכל היוזמות והפעילויות העולות לרווחת הציבור.
המעמד נחתם בשעות הקטנות של הלילה, מתוך חיבור והכנה אישית לקראת חג השבועות, לתורת הבעל שם טוב ולדרך החסידות.
