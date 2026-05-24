מטוס קל התרסק סמוך לתל עדשים; שני בני אדם פונו במצב אנוש

המטוס שהתרסק ( צילום: דוברות הצלה )

מטוס קל התרסק הבוקר (ראשון) בשטח פתוח סמוך לתל עדשים ומדיווח ראשוני עולה כי במקום ישנם שני נפגעים מחוסרי הכרה.

ממד"א נמסר כי "בשעה 09:06 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע, על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך לתל עדשים". כוחות ההצלה שהוקפצו לזירה מפנים לבית חולים העמק, 2 גברים כבני 50 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

פינוי הנפגעים ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א מאור אטדגי, סיפר: "מדובר באירוע קשה, הגענו למקום עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק, המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו 2 גברים, הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".

זירת התרסקות המטוס ( צילום: דוברות הצלה )

חובשי הצלה מאיר אייכלר ושבתי מוזס מדווחים: "כשהגענו עם אמבולנס מד"א לזירת ההתרסקות, מצאנו שני גברים כבני 50 כשהם מחוסרי הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שמטוס קל עמו טסו התרסק. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א ביצענו בהם פעולות החייאה מתקדמות, והם פונו במצב אנוש להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים העמק בעפולה".

לוחמי האש בזירת ההתרסקות ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

לוחמי אש הוקפצו לזירת ההתרסקות לטפל בדליפת דלק כדי למנוע התלקחות שריפה.