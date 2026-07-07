כיכר השבת
מזג האוויר

הקלה בעומס החום: ירידה בטמפרטורות וטפטופים בצפון ובחוף | התחזית המלאה

התחזית לימים הקרובים: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן טפטוף בצפון ובחוף. מחר הירידה תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ והמעלות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, לצד גשם מקומי קל. בחמישי: המגמה תתהפך עם עלייה קלה (מזג האוויר)

(צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (שלישי) בבוקר מעונן חלקית עד מעונן וייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.

במהלך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הטמפרטורות שם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר