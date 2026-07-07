מזג האוויר היום (שלישי) בבוקר מעונן חלקית עד מעונן וייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.

במהלך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הטמפרטורות שם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39