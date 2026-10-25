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מזג האוויר

גשם בדרך לקלפי? מהפך קיצוני במזג האוויר ביום הבחירות - וחשש משיטפונות

היום תחול הקלה בעומסי החום, אך מחר הטמפרטורות שוב יעלו ומשעות הלילה יחל גשם מקומי • ביום שלישי: ירידה בטמפרטורות, גשמים ברוב חלקי הארץ וסכנת שיטפונות משמעותיים בדרום ובמזרח • התחזית המלאה (מזג האוויר)

כה
כיכר השבת
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נחל קומראן (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף ובשפלה הן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן ייעשו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.

ביום שלישי, יום הבחירות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ.

לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו משמעותית בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה וילווו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-25

תל אביב: 22-27

באר שבע: 21-29

חיפה: 23-26

טבריה: 22-32

צפת: 17-27

אילת: 25-33

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