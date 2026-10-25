נחל קומראן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף ובשפלה הן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.