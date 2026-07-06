ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שתאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים גם בתארים מתקדמים, בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

הצעת החוק, שיזמה ח"כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, מבקשת לאפשר למוסדות האקדמיים להחליט על פתיחת מסלולים נפרדים בהתאם לביקוש ולאפשר לציבור החרדי והדתי לרכוש השכלה מתקדמת מבלי לוותר על אורח חייו ואמונתו.

המהלך עשוי להשפיע באופן משמעותי על הציבור החרדי. כך, בין היתר, סמינרים חרדיים לבנות יוכלו לקדם מסלולים נפרדים לתואר שני, אפשרות שלטענת יוזמי החוק נמנעה עד כה בעקבות המגבלות על קיום לימודים בהפרדה בתארים מתקדמים.

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, הדגיש במהלך הדיון כי החוק אינו כופה הפרדה על סטודנטים אלא מאפשר אותה למי שמעוניינים בכך. לדבריו, "בניגוד לקמפיין השקרי, החוק הזה אינו כופה הפרדה על איש, הוא מרחיב את חופש הבחירה".

סוכות תקף בחריפות את ההתנגדות להצעה ואמר: "הניסיון להגיד לאוכלוסייה כל כך גדולה בישראל 'אנחנו יודעים יותר טוב' זאת התנשאות. זאת כפייה חילונית, דת פונדמנטליסטית שמשתלטת על מדינת ישראל".

יוזמת החוק, ח"כ לימור סון הר מלך, אמרה לאחר אישורו בוועדה כי מדובר ב"תיקון עוול שנמשך שנים". לדבריה, "בג"ץ כפה על הציבור תפיסת עולם פרוגרסיבית רדיקלית ושלל מאלפי נשים וגברים את האפשרות להתקדם לתארים מתקדמים מבלי לוותר על אמונתם ועל אורח חייהם".

עוד הוסיפה: "החוק הזה מחזיר את חופש הבחירה לאקדמיה ואת החירות לציבור. ליברל אמיתי שמאמין בפלורליזם צריך לכבד גם את מי שבוחר ללמוד בהפרדה".

לאחר שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית, צפויה הצעת החוק לעלות בקרוב להצבעה סופית במליאת הכנסת.