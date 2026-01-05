הצטלם עם אקדח: זה העונש שקיבל האיש שאיים לירות בנפתלי בנט

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (שני) 18 חודשי מאסר בפועל על נאשם תושב הוד השרון שפרסם בחשבון הפייסבוק תמונה בה איומים בירי ברה"מ לשעבר, נפתלי בנט, במהלך התקופה בה כיהן כראש הממשלה. הנאשם הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של החזקת נשק שלא כדין ואיומים.

מכתב האישום המתוקן, שהוגש על ידי עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי הנאשם הצטלם עם אקדח אותו החזיק ללא רישיון, כשאצבעו על ההדק, בעודו מיישיר מבט רציני למצלמה.

לאחר מכן פרסם הנאשם את התמונה בחשבון הפייסבוק שלו, וכתב לצידה: "בנט = קליע, ביבי = סמל כתב ומדליית זהב". הנאשם אף הגדיר פרסום מאיים זה כתמונת הרקע הקבועה בחשבון הפייסבוק האמור.

הנאשם עשה זאת על רקע הדיווחים שהיו באותה עת בכלי התקשורת, לפיהם נשלחה לבנט ואשתו מעטפה שכללה מכתב איומים ברצח בצירוף כדור נשק, ובעקבות כך הוגברה אבטחה סביב ראש הממשלה דאז.

פרשה זו הבשילה בהמשך לכדי הליך פלילי, במסגרתו הורשעה אילנה ספורטה בסחיטה באיומים ונגזרו עליה שנה וחצי מאסר בפועל. בשלב הטיעונים לעונש, ביקשה פרקליטות מחוז מרכז להשית על הנאשם עונש משמעותי של 30 חודשי מאסר בפועל.

בית המשפט המחוזי (שו׳ מירב גרינברג) גזר על הנאשם כאמור 18 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי, וקבע כי ״איום המופנה כלפי איש ציבור ביחס לתפקידו אינו מתמצה באיום כלפי האדם הפרטי שאליו הוא מופנה אלא שיש בו כדי לפגוע בסדרי השלטון ובאושיות המשטר. הפניית איום כלפי נבחר ציבור מבקשת להשפיע על מהלכיו, לשבש את שיקול דעתו, ולפגוע בדרך זו בהליך הדמוקרטי, בציבור הבוחרים ובמנהל התקין״.

עוד קבע בית המשפט המחוזי, כי ״הדהוד איומים ודברי בלע כלפי אישי ציבור עלול לתמרץ אחרים לבצע עבירות דומות ואף חלילה ליתן ליגיטמציה בעיקר לאנשים האוחזים בדעות קיצוניות, לממש את האיומים ולעשות שימוש באלימות ממש. הדברים מקבלים משנה תוקף במקרה שבפנינו, מאחר שלא בוצעו בחלל ריק אלא בהמשך ישיר לאיומים בוטים וחמורים אחרים כלפי ראש הממשלה דאז ובני משפחתו״.

עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז, מסר לאחר גזר הדין: "הנאשם בחר לפרסם ברשתות החברתיות איום בוטה כלפי ראש הממשלה דאז בתקופה רגישה. פרסום מאיים, הכולל הצגת נשק והפניית איום לפגיעה פיזית ואף ירי בנבחר ציבור, הוא מעשה חמור ובית המשפט הדגיש בגזר הדין את חומרתו והשלכותיו האפשריות. בהתאם, גזר בית המשפט על הנאשם עונש מאסר משמעותי״.