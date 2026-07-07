הדו"ח של ארגון השמאל חושף את היקף ההתיישבות ביהודה ושומרון

ממשלת הימין ממשיכה לשבור שיאים בהתיישבות ביהודה ושומרון, ודווקא נתונים שפורסמו הבוקר (שלישי) בדו"ח חדש של ארגון "שלום עכשיו" מציגים את היקף תנופת הבנייה, הכשרת ההתנחלויות והאחיזה בקרקעות במהלך שלוש שנות כהונתה של הממשלה הנוכחית.

על פי הנתונים, בין השנים 2023 ל־2025 הוקמו ביהודה ושומרון 185 מאחזים חדשים, בעוד 102 התנחלויות חדשות הוכשרו או שודרגו למעמד של התנחלות עצמאית.

במקביל, במהלך התקופה קודמו לא פחות מ־40,064 יחידות דיור בהתנחלויות, נתון המשקף את היקף תנופת הבנייה והרחבת ההתיישבות בשטח.

גם בכל הנוגע לאחיזה בקרקעות נרשמו נתונים משמעותיים. לפי הדו״ח, מאחזי החוות שולטים כיום על יותר מ־1.1 מיליון דונם, לאחר שבשנים האחרונות התרחבה אחיזתם בשטח בהיקף של יותר מ־750 אלף דונם.

בנוסף, במהלך שלוש שנות הממשלה נפרצו ונסללו 223 קילומטרים של דרכים חדשות, מתנחלים הרחיבו את האחיזה בשטח באמצעות עיבוד חקלאי של לפחות 11,520 דונם, ו־25,959 דונם הוכרזו כאדמות מדינה.

הדו"ח, המסכם את פעילות הממשלה בשנים 2023–2025 וכולל נתונים עד הרבעון הראשון של 2026, מבקש אמנם להתריע מפני מה שמחבריו מכנים ״סיפוח בפועל״, אך המספרים שהוא מציג חושפים את היקף השינוי בהתיישבות ביהודה ושומרון תחת ממשלת הימין.

הנתונים מגיעים ברקע המדיניות שמובילים בשנים האחרונות שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, שפעלו להרחבת ההתיישבות, להסדרת יישובים ולחיזוק האחיזה הישראלית בשטחי יהודה ושומרון.