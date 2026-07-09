פרטים חדשים על אחת מתוכניות התשתית המשמעותיות המקודמות כיום במרכז הארץ נחשפים לראשונה ב״כיכר השבת״. תת״ל 110, התוכנית לשדרוג כביש 4 בין מחלף גן רווה למחלף מורשה, כוללת שורה של מהלכים רחבי היקף שעשויים לשנות בעשורים הקרובים את פני הציר ואת המרחב הסובב אותו, בהם גם האזור הסמוך לבני ברק.

התוכנית, המקודמת בימים אלו בוועדה לתשתיות לאומיות שבמינהל התכנון, נועדה להתאים את כביש 4 לצורכי התחבורה והפיתוח של העשורים הבאים. במסגרת התכנון צפוי הכביש הקיים לעבור שדרוג משמעותי במפלס הקרקע, ובמקביל יוקצה לאורך הציר נתיב ייעודי לתחבורה ציבורית.

אלא שאחד החידושים המשמעותיים בתוכנית נמצא דווקא מתחת לפני הקרקע.

מנהרה מתחת לכביש 4: התנועה העוברת תרד לקרקע

על פי פרטי התוכנית שהגיעו לידי ״כיכר השבת״, מתוכננת מנהרת כלי רכב תת־קרקעית בין מחלף מסובים למחלף אם המושבות. המנהרה מיועדת לתנועת כלי רכב העוברים באזור, כלומר נהגים שאינם מבקשים להגיע ישירות ליעדים לאורך המקטעים העמוסים של כביש 4.

המטרה היא ליצור הפרדה בין התנועה העוברת לבין כלי הרכב המגיעים לערים ולמוקדי הפעילות הסמוכים לציר. הפרדה זו צפויה להפחית את העומס במפלס הקרקע, לשפר את זרימת התנועה ולהגביר את היעילות התחבורתית של הכביש.

במקביל, במרכז הכביש תישמר רצועת קרקע עבור תכנון עתידי של קו רכבת קלה לאורך כביש 4. המהלך תואם את התוכנית האסטרטגית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפיתוח מערכות הסעת המונים במטרופולין תל אביב עד שנת 2050.

המשמעות: לצד שדרוג הכביש והקמת המנהרה, התכנון הנוכחי כבר משאיר מקום לציר תחבורה ציבורית עתיר נוסעים בעתיד.

חשמל, דלק ותקשורת במנהרה אחת

נדבך משמעותי נוסף בתת״ל 110 הוא הקמת מנהרת תשתיות בין תחמ״ג שורק באזור ראשון לציון לבין תחמ״ג מורשה באזור רמת השרון.

במנהרה צפויות להתרכז תשתיות חשמל, דלק, תקשורת ותשתיות נוספות, שכיום עוברות במרחב בקווים נפרדים. ריכוז התשתיות במרחב תת־קרקעי אחד נועד לנצל בצורה יעילה יותר את הקרקע ולהסיר מגבלות תכנוניות שמקשות כיום על פיתוח אזורים הסמוכים לכביש.

בפועל, קווי התשתית המפוזרים לאורך הציר יוצרים כיום מגבלות על בנייה ופיתוח. העברתם למנהרה מרוכזת עשויה לשחרר שטחים ולאפשר בעתיד קידום מתחמי מגורים, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.

המטרה העתידית: כביש 4 כבר לא יהיה חומה בין הערים

במהלך הליך התכנון עודכנה הפרוגרמה של הפרויקט, בין היתר במטרה לשמור על גמישות שתאפשר בעתיד לשנות את אופיו של כביש 4.

התכנון מבקש לאפשר מעבר הדרגתי מדרך בין־עירונית רחבת היקף לציר מטרופוליני בעל אופי עירוני ומצומצם יותר. במסגרת האפשרויות העתידיות ניתן יהיה לפתח מתחמים עירוניים לאורך הכביש ולהקים מעברים נוספים מעליו, שיחברו בין אזורים קיימים לבין מוקדי פיתוח חדשים.

מדובר בנקודה משמעותית במיוחד עבור הערים הסמוכות לכביש 4. כיום הכביש משמש במקומות רבים כחסם פיזי המפריד בין שכונות וערים. התוכנית מבקשת לצמצם את השפעתו כחיץ ולחזק את הרציפות העירונית במרחב.

תת״ל 110 עדיין נמצאת בהליך תכנוני, אך פרטי התוכנית מצביעים על שינוי תפיסתי רחב: לא רק הרחבת כביש או הוספת נתיבים, אלא תכנון מחדש של אחד מצירי התחבורה המרכזיים בישראל.