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צפת: נער בן 17 טבע בבריכה בביתו ופונה במצב קשה

נער כבן 17 איבד הערב את הכרתו בבריכה בצפת, ככל הנראה על רקע רפואי | צוותי רפואת החירום שהגיעו למקום העניקו לנער טיפול רפואי | צוות מד"א פינה אותו לבית חולים זיו כשהוא במצב קשה ומחוסר הכרה (בארץ)

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בריכה. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה ומד"א העניקו הערב (שלישי) טיפול רפואי לנער בן 16 שטבע בבריכה בביתו ברחוב הגולן בצפת. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים זיו בעיר.

יחיאל רושצקי חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה, והחובשים יוסי מרקוביץ וחיים מאיר רוטנר מסרו: "בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל סיוע נשימתי ולאחר מכן הוא פונה למרכז הרפואי זיו - בצפת כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה".

פרמדיק מד"א אורן נאמן וחובש מיחידת האופנועים של מד"א רונן הדסי, סיפרו: "ראינו את הנער כשהוא מחוסר הכרה, לאחר שאיבד את הכרתו בבריכה בבית ונמשה מהמים. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

צפתבית חולים זיוטביעה בבריכה

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