מתנדבי יחידת החילוץ המשטרתית ׳עציון-יהודה׳ בסיוע מחלקת הביטחון במועצה אזורית עציון, פעלו הלילה (שלישי) לאיתור משפחה, אם ושמונה ילדים בגילאי 3 עד 18, תושבי ביתר עילית שנותק עמם הקשר לאחר שיצאו לטיול משעות הצהריים באזור הישוב תקוע שבמזרח גוש עציון.

עם רדת החשיכה ולאחר שלא נוצר עמם קשר במשך שעות ארוכות, הודיעו בני משפחתם למשטרת ישראל כי יש חשש כבד כי אבדו בדרך. בעקבות כך, החלו סריקות נמרצות באזור על ידי מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה.

במהלך הסריקות אחר בני המשפחה, זיהה מתנדב היחידה לפני זמן קצר את הקבוצה כאשר היא הגיעה בשלום אל הישוב נוקדים.

ביחידת החילוץ מונים מספר דגשים והמלצות לציבור המטיילים, לתנועה בטוחה וחזרה הביתה בשלום: