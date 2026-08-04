כיכר השבת
ונשמרתם

יצאו לטייל ולא חזרו: יחידת החילוץ הוקפצה לחפש משפחה נעדרת - כך זה נגמר

בין הזמנים: מתנדבי יחידת החילוץ ׳עציון-יהודה׳ ממחוז ש״י של המשטרה, פעלו הערב לאיתור משפחה שנותק עימה הקשר לאחר שיצאו לטיול בשעת צהריים | במהלך הסריקות אחר בני המשפחה, זיהה מתנדב היחידה לפני זמן קצר את הקבוצה כאשר היא הגיעה בשלום אל הישוב נוקדים (בארץ)

2תגובות
לאחר החילוץ (צילום: יחל"צ עציון-יהודה)

מתנדבי יחידת החילוץ המשטרתית ׳עציון-יהודה׳ בסיוע מחלקת הביטחון במועצה אזורית עציון, פעלו הלילה (שלישי) לאיתור משפחה, אם ושמונה ילדים בגילאי 3 עד 18, תושבי ביתר עילית שנותק עמם הקשר לאחר שיצאו לטיול משעות הצהריים באזור הישוב תקוע שבמזרח גוש עציון.

עם רדת החשיכה ולאחר שלא נוצר עמם קשר במשך שעות ארוכות, הודיעו בני משפחתם למשטרת ישראל כי יש חשש כבד כי אבדו בדרך. בעקבות כך, החלו סריקות נמרצות באזור על ידי מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה.

במהלך הסריקות אחר בני המשפחה, זיהה מתנדב היחידה לפני זמן קצר את הקבוצה כאשר היא הגיעה בשלום אל הישוב נוקדים.

ביחידת החילוץ מונים מספר דגשים והמלצות לציבור המטיילים, לתנועה בטוחה וחזרה הביתה בשלום:

  • חשוב להכיר ולהתכונן למסלול ההליכה, ולהתאימו ליכולת ולגיל המטיילים.
  • יש להצטייד בכמות מתאימה של מים (לפחות 4 ליטר לכל מטייל).
  • יש להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים ולכוחות הביטחון בשטח.
  • יש לעדכן חברים בדבר המסלול, מועד תחילתו והצפי לסיומו ולתכנן את אורכו ומשכו על מנת לסיימו לפני רדת החשיכה.
  • חשוב להצטייד במפה מעודכנת ולנוע בשבילים מסומנים בלבד.
  • לקראת היציאה לטיול מומלץ להצטייד בלבוש מתאים, נעלי הליכה נוחות, כובע וקרם הגנה.
  • יש להצטייד בפנסים וסוללות נוספות לטלפון הנייד.

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2
ה ישמור אתכם איזה שטויות אתם עושים תחשבו טוב לפני שאתם הכי זורמים בעולם ...
נשמר
1
צריך בנוסף להיזהר מהערבים באזור
אבי

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