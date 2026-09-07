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פתקים מאיראן, תימן ועיראק

מ-140 מדינות: פתקי התפילה שהוטמנו בין אבני הכותל - פונו לגניזה

עשרות אלפי פתקי תפילה נשלחו בשנה האחרונה מ-140 מדינות להטמנה בין אבני הכותל המערבי • בין הפתקים: תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות, לצד פתקים שהוטמנו בידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, אזרחי ישראל ותיירים (בארץ)

פינוי הפתקים מהכותל
פינוי הפתקים מהכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

כמידי שנה, לקראת חגי תשרי, קיימה הקרן למורשת הכותל המערבי, את פינוי הפתקים המסורתי מבין אבני הכותל שהוטמנו בחצי השנה האחרונה ויועברו בהמשך לגניזה ייעודית.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, ליווה את הפינוי ונשא תפילה לאחדות עם ישראל ולקבלת התפילות העולות מבין אלפי הפתקים.

הפינוי נעשה בהתאם להנחיות ההלכה, באמצעות כפפות וכלי עץ חד־פעמיים, לשמירה על קדושת המקום ותוכנם האישי של הפתקים. הפתקים נאספו בשקים מיוחדים וייקברו יחד עם ספרי קודש בלויים לגניזת עולמים.

בקרן למורשת הכותל מציינים כי מדי יום נשלחים מאות פתקים באמצעות אתר האינטרנט של הקרן, זאת לצד מאות אלפי פתקים נוספים המוטמנים אישית על ידי מתפללים ומבקרים לאורך השנה.

מה שבולט במיוחד לאחרונה, אלו פתקים שנשלחו דרך אתר הקרן על ידי אזרחים ממדינות עוינות לישראל - ובהן איראן, תימן, עיראק, קטאר, לבנון, פקיסטן, סודן, ירדן, מצרים, קזחסטן ועוד, שכללו בקשות מרגשות ובעיקר תפילות לשלום, פיוס ובניית קשרים בין העמים והמדינות.

במהלך השנה האחרונה נשלחו באמצעות אתר הקרן למורשת הכותל המערבי פתקי תפילה מיותר מ-140 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם, שהועברו להטמנה בין אבני הכותל.

לצד ארצות הברית, ברזיל, ארגנטינה, גרמניה, אוקראינה וקנדה, התקבלו פתקים גם ממדינות רחוקות ומפתיעות, ובהן הודו, דרום אפריקה, אינדונזיה, טייוואן, ג'מייקה, קניה וניגריה – ביטוי לחיבור העולמי והחוצה גבולות אל הכותל המערבי.
הכותל המערביפתקים

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