טרגדיה קשה התרחשה אמש (שלישי) בשארם א-שייך' שבמצרים, כאשר פעוטה ישראלית בת שנתיים טבעה בבריכת בית מלון. למרות מאמצי ההחייאה, נאלצו הרופאים בבית החולים לקבוע את מותה של הפעוטה.

סמוך לשעה 23:00 התקבל דיווח במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א (1220) על האירוע הטראגי. על פי הדיווחים, הפעוטה טבעה בבריכת המלון בשעות הערב, ולאחר שהועברה לבית החולים המקומי, נקבע מותה על ידי הצוות הרפואי.

מיד עם קבלת הדיווח, החלו אנשי היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים בישראל ובמצרים.

מטרת הפעילות המשותפת היא לזרז את ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים ולהביא להעברת גופת הפעוטה לישראל במהירות האפשרית, תוך ליווי צמוד של המשפחה השכולה ברגעיה הקשים.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח הפעלנו את היחידה הבינלאומית של זק"א, שפועלת מסביב לשעון במקרים מסוג זה ברחבי העולם.

"אנו נמצאים בקשר רציף עם כלל הגורמים המעורבים, כדי לסייע למשפחה ולהביא את הפעוטה לקבורה בישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה על כבודה ומתן כל הסיוע הנדרש למשפחה".

היחידה הבינלאומית של זק"א מתמחה בטיפול באירועים טראגיים של אזרחים ישראלים בחו"ל, ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי החוץ והפנים, שגרירויות ישראל ורשויות מקומיות במדינות השונות. הארגון מלווה משפחות שכולות בכל שלבי התהליך, החל מרגע קבלת הדיווח ועד להעברת הגופה לישראל ולקבורה בכבוד.