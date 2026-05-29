אגף התנועה של משטרת ישראל הוביל אמש סיום של מבצע אכיפה ארצי נוסף, אשר התמקד באופן נחוש בעבירות תנועה מסכנות חיים ומשפיעות על הקטל בכבישים. הפעילות רחבת ההיקף כללה השתתפות של מאות ניידות, אופנועים משטרתיים, שוטרים סיירים, מתנדבים ויחידות תנועה מכלל מחוזות המשטרה.

מעבר לנוכחות הפיזית הבולטת, משטרת ישראל עשתה שימוש נרחב באמצעי אכיפה דיגיטליים, ביניהם מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות ומצלמות א3, אשר תעדו עבירות רבות מבלי שהיה כל מפגש ישיר בין שוטר לאזרח.

יחידת "שומרי הדרך" ויחידת מכשור האכיפה הדיגיטלי באגף התנועה פענחו אתמול 1,488 דו"חות ממצלמות אלו.

המשטרה הבהירה כי גם נהגים שלא נעצרו בשטח, יקבלו ביממה הקרובה הודעה רשמית כי הם תועדו מבצעים עבירה חמורה והדו"ח עושה את דרכו אליהם.

במהלך המבצע כולו נרשמו 4,018 דו"חות תנועה לנהגים ברחבי הארץ שניצלו לרעה את הדרך וסיכנו את חייהם ואת חיי שאר משתמשי הכביש. עיקר המאמץ המשטרתי התמקד באיתור ומיגור עבירות של היסח דעת ובריונות כביש.

מתוך כלל הדו"חות, נרשמו 803 דו"חות בגין היסח דעת ושימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה, 279 בגין נהיגה במהירות מופרזת, ו-291 על ליקויי תקינות ברכב. כמו כן, חולקו 247 דו"חות על איסורי שימוש, 75 בגין חציית צומת באור אדום, ו-70 דו"חות לנהגים שלא נתנו זכות קדימה להולכי רגל. בנוסף, 319 דו"חות הופנו כלפי רוכבי כלי רכב דו-גלגליים.

לצד חלוקת הקנסות, השוטרים ביצעו פעולות אכיפה מחמירות שהובילו להשבתת 60 כלי רכב ולפסילת 38 רישיונות נהיגה. במהלך הפעילות נתפסו 36 נהגים שנהגו בזמן פסילה ו-10 נהגים בלתי מורשים שכלל לא הוציאו רישיון, כאשר בסך הכל בוצעו 14 מעצרים.

מהלך המבצע הציף שורה של מקרים קיצוניים המעידים על זלזול מוחלט בחוקי התנועה. בכביש 6, ציר בינעירוני מהיר, תועד נהג שנסע כשהוא אוחז ומשתמש במכשיר הטלפון הנייד שלו. לצידו של הנהג ישב קטין שלא היה חגור כנדרש. במשטרה ציינו כי מעבר לחוסר הדוגמה האישית, מדובר בהעמדת חייו של הקטין בסיכון ממשי.

במחוז דרום תועד מקרה חריג במיוחד, כאשר נהג נעצר על ידי השוטרים בעודו נוהג בפסילה בפעם הרביעית בחייו. מחקירת המקרה התברר כי הנהג היה בדיוק בדרכו לרצות עבודות שירות, עונש שנגזר עליו בעקבות הרשעה קודמת על נהיגה בפסילה. רכבו הושבת באופן מיידי והורד מהכביש.

מקרה מקומם נוסף אירע במחוז ש"י, שם נתפס נהג בלתי מורשה שמבצע עבירת תנועה, וזאת יממה אחת בלבד לאחר ששוחרר ממעצר בגין אותה עבירה בדיוק.

אירועים חמורים נוספים תועדו ברחבי המחוזות השונים. במחוז חוף, עורר דאגה קטין בן 14 בלבד שנתפס נוהג על אופנוע ללא רישיון נהיגה ומבלי שהוא מורשה לכך; הקטין קיבל זימון מיידי לבית משפט לנוער.

במחוז מרכז, נהג פסול שהבחין בניידת משטרה ניסה להתחמק מעונש והתחלף במהירות עם הנוסע שישב לצידו. הנהג נעצר ונכלא, והמשטרה החלה בהליכים משפטיים לבקשת חילוט רכבו.

במחוז צפון נעצר תושב העיר טמרה לאחר שבבדיקה עלה החשד כי נהג תחת השפעת סמים. משסירב לבצע בדיקה, הוא נכלא, ורכבו הושבת והורד מהכביש.

באגף התנועה מדגישים פעם נוספת כי השימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה גורם להסטת תשומת הלב, פוגע אנושות ביכולת התגובה ועלול להסתיים בתאונות דרכים קטלניות. כמו כן, אי חגירת ילדים מעמידה אותם בסכנת פגיעה חמורה בעת בלימת חירום.

פעילות זו הינה חלק מ"מבצע מחויבים לחיים", תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים המשותפת לאגף התנועה ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), במסגרתה הוספו ניידות תנועה ייעודיות שפועלות בימים אלו בכבישי ישראל.