רגע לפני פתיחת סבב המשא ומתן בין ישראל לחמאס בשארם א־שייח, מטה משפחות החטופים פרסם היום (שני) מכתב רשמי וחריג שנשלח לוועדת פרס נובל לשלום, ובו קריאה להעניק את הפרס לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריהם, טראמפ “החזיר אור לשעות האפלות ביותר של משפחותינו” ו“לא ינוח עד שיושב החטוף האחרון”.

המכתב המלא:

"חברי ועדת פרס נובל לשלום היקרים,

אנו כותבים אליכם כמשפחות שחוו אפלה שלא ניתנת לתיאור – משפחות שנקרעו מיקיריהם שבשבי, שחיות מדי יום עם הכאב של כיסא ריק סביב השולחן, ועם התקווה הנואשת שיקירינו ישובו הביתה. היום אנו פונים אליכם בהערכה רבה ותחושת דחיפות ובהילות, כדי להפציר בכם להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא דונלד טראמפ.

לאחר כמעט שנתיים של סיוט, הגענו לנקודת מפנה קריטית. נחישותו של הנשיא טראמפ להביא שלום הפכה למציאות את מה שרבים אמרו כי הוא בלתי אפשרי. מרגע כניסתו לתפקיד, הוא הביא לנו אור בשעותינו האפלות ביותר. באמצעות מחויבותו הבלתי מתפשרת ומנהיגותו יוצאת הדופן, 39 מבני משפחותינו הושבו הביתה. בנוסף, מאמציו אפשרו למשפחות לקבור את יקיריהם בכבוד הראוי ולזכות לסגירת המעגל – זכות שחששנו שלעולם לא תינתן לנו.

הנשיא טראמפ שם בראש סדר העדיפויות שלו את שחרור החטופים מאז תחילת כהונתו, והצליח להביא לשחרורם של עשרות אזרחים אמריקנים וכן חטופים ממדינות אחרות ברחבי העולם.

ברגע זה ממש, תוכניתו המקיפה של הנשיא טראמפ לשחרור כל החטופים והחטופה ולסיום המלחמה הנוראה הזו מונחת על השולחן. לראשונה מזה חודשים רבים, יש בנו תקווה אמיתית שהסיוט שלנו יסתיים. אנו בטוחים, שהוא לא ינוח ולא יעצור עד אשר יושב החטוף האחרון, המלחמה תסתיים, והשלום והשגשוג יושבו למזרח התיכון.

תרומתו של הנשיא טראמפ לשלום העולמי חורגת מעבר למשפחותינו. מאז חודש ינואר, הוא תיווך בהצלחה בפתרון של סכסוכים רבים ברחבי העולם. במקום שאחרים ראו אלימות חסרת מוצא, הוא ראה הזדמנות לשלום. במקום שבו דיפלומטים הציגו את חוסר האפשרויות – הוא השיג תוצאות.

בשנה האחרונה, אף מנהיג או ארגון לא תרם לשלום בעולם יותר מהנשיא טראמפ. בעוד שאחרים דיברו על שלום, הוא הביא אותו הלכה למעשה. בעוד שאחרים נתנו הבטחות ריקות, הוא סיפק תוצאות ממשיות שהצילו אינספור חיים.

פרס נובל לשלום נועד לכבד את מי ש״פעלו יותר מכל או בצורה הטובה ביותר למען אחווה בין עמים, לביטול או לצמצום צבאות קבע ולקידום כינוסי שלום״. הנשיא טראמפ מגלם חזון זה. הוא לא הסתפק בדיבורים על שלום – הוא הגשים אותו.

אנו מפצירים בכם להעניק לנשיא טראמפ את פרס נובל לשלום, משום שהוא נשבע שלא ינוח ולא יעצור עד השבת החטוף האחרון. הישגיו חסרי התקדים בתחום קידום מדיניות השלום ראויים להכרה זו. עבור משפחותינו, ועבור מיליונים ברחבי העולם שהושפעו ממאמציו, הענקת הכבוד הזה תהווה הוכחה לכך שמנהיגות נחושה ופעולות למען השלום הן מה שמשנה באמת בעולם.

בכבוד ובהוקרה,

משפחות החטופים".

כזכור, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב מכתב המלצה להענקת פרס הנובל לנשיא טראמפ. את המכתב העניק לו נתניהו בביקורו הקודם בבית הלבן.

במקביל למכתב המשפחות, דיווחים בוושינגטון מלמדים כי טראמפ עצמו מנהל מסע לובי רחב היקף במטרה להשפיע על ועדת נובל, זמן קצר לפני ההכרזה על הזוכה בפרס שתתקיים ביום שישי הקרוב. לפי גורמים אמריקניים, מדובר באחת ההיערכויות הנמרצות ביותר של נשיא אמריקני מכהן למען קבלת הפרס היוקרתי.

הקמפיין כולל פנייה פומבית וגלויה לצד פעילות חשאית מאחורי הקלעים. טראמפ הזכיר את זכאותו בפרס בנאומו בעצרת האו״ם בשבוע שעבר, שם טען כי “כולם אומרים שאני צריך לקבל את פרס נובל לשלום” והדגיש את הסכמי אברהם מ־2020 ואת מאמציו להפסקת המלחמה בעזה. לדבריו, “מאז חזרתי לבית הלבן בינואר, סיימתי לפחות שישה סכסוכים אזוריים”.

מקורביו של טראמפ אישרו כי שליחו המיוחד, סטיב וויטקוף, מקיים מגעים לא רשמיים עם בכירים אירופים ועם חברי ועדת נובל לשעבר, במטרה לגייס תמיכה מאחורי הקלעים. גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו גויס לסייע למהלך, וביולי האחרון התקשר טראמפ לשר האוצר הנורווגי לשעבר, ינס סטולטנברג – שיחה שהחלה בנושא מכסים, אך גלשה גם לבקשה האישית לקדם את מועמדותו.

לפי דיווח בסוכנות בלומברג, טראמפ זוכה גם לתמיכה מצד אנשי עסקים מובילים ובהם מנכ״ל “פייזר”, אלברט בורלא, שאמר כי “מבצע פיתוח החיסונים בהובלת טראמפ היה הישג בקנה מידה עולמי – כזה שבדרך כלל זוכה בפרס נובל לשלום”.

באוסלו, לעומת זאת, האווירה מתוחה. אחד מבכירי הוועדה הודה בשיחה לעיתונות הנורווגית כי “השנה יש תחושת דריכות יוצאת דופן – כמעט חשש אמיתי מהתגובה של טראמפ אם לא ייבחר”. לפי הדיווחים, כמה מחברי הוועדה אף שקלו להימנע מהופעה פומבית ביום ההכרזה, מחשש לגל תקשורת חריג.

ההשוואות לנעשה בשנת 2010 עולות שוב ושוב — אז העניקה הוועדה את הפרס לפעיל זכויות האדם הסיני ליו שיאובו, צעד שהוביל לנתק דיפלומטי ממושך עם בייג'ינג. גם הפעם, מעריכים פרשנים בנורווגיה, ייתכן שהחלטת הוועדה – לכאן או לכאן – תגרור השלכות פוליטיות וכלכליות רחבות היקף.

פרשנים באוסלו מסכימים כי סגנונו הישיר של טראמפ עלול דווקא לפגוע בסיכוייו. “מבחינה תרבותית, טראמפ הוא האנטיתזה לנורווגיה", אמרה החוקרת הילדה אליאסן־רסטד מאוניברסיטת אוסלו. “הוא לא דיפלומטי, לא עדין, לא מתנצל – ולכן קשה לחברי הוועדה לראות בו סמל של שלום עולמי, גם אם בפועל יזם תהליכים משמעותיים".

לפי ההערכות, השנה הוגשו 338 מועמדויות לפרס נובל לשלום, ובהן גם מועמדותו של טראמפ שהוגשה רשמית על ידי חברת הקונגרס הרפובליקנית קלאודיה טני, אשר צירפה למכתב ההמלצה גם את שמותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. רשימת המועמדים סגורה וחסויה ל־50 שנה, אך דבר מועמדותו של טראמפ הפך לשיחת היום בבירות אירופה.