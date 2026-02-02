כיכר השבת
משחתת אמריקאית וספינות ישראליות בתרגיל יוצא דופן | מסר לאיראן?

תרגיל משותף התקיים אתמול בין המשחתת האמריקאית USS Delbert D. Black לבין ספינות קרב של זרוע הים | התרגיל התקיים ברקע מתיחות שיא בין ארה"ב לאיראן, והתחמשות אמריקאית מואצת באזור המזרח התיכון (בארץ)

ממהלך התרגיל (צילום: דובר צה"ל )

תרגיל משותף התקיים אתמול (ראשון) בין המשחתת האמריקאית USS Delbert D. Black לבין ספינות קרב של זרוע הים, כחלק משיתוף הפעולה בין זרוע הים לצי החמישי במרחב הים האדום.

על פי דובר צה"ל, המשחתת שהגיעה בסוף השבוע האחרון לחופי אילת "עגנה בנמל במסגרת פעילות שגרתית ומתוכננת מראש, וכחלק משיתוף הפעולה בין זרוע הים לצי החמישי".

הדובר הוסיף כי "ביקור המשחתת בנמל זה מדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק בין שני הציים ובין הצבאות".

ממהלך התרגיל (צילום: דובר צה"ל )
ממהלך התרגיל (צילום: דובר צה"ל )

התרגיל מתקיים ברקע מתיחות שיא בין ארה"ב לאיראן, והתחמשות אמריקאית מואצת באזור המזרח התיכון. נשיא ארה"ב שיגר אמש איום נוסף בתגובה לאיומו של מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי, שהזהיר כי מתקפה אמריקנית נגד משטר האייתוללות תצית מלחמה אזורית.

"יש לנו שם את הספינות הכי גדולות והכי חזקות כעת, קרוב מאוד, בתוך כמה ימים", אמר טראמפ לכתבים. לדבריו, "אני מקווה שנעשה עסקה, אם לא נעשה עסקה – נגלה אם הוא צודק או לא".

ב'וושינגטון פוסט' דווח מוקדם יותר היום שהרפובליקה האיסלאמית אותתה לבעלות בריתה של אמריקה במזרח התיכון כי היא מוכנה להגיב בחריפות על תקיפה בשטחה - באופן קטלני, בניגוד לתקיפה הזהירה בבסיס האמריקני בקטאר אחרי מבצע "פטיש חצות" ביוני אשתקד.

