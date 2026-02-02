ההנהגה האיראנית חוששת יותר ויותר כי תקיפה אמריקנית עלולה לערער את אחיזתה בשלטון, ולהחזיר לרחובות את המפגינים. כך דווח הערב (שני) ב'רויטרס'.

על פי הדיווח, בשיחות שנערכו בין דרגים בכירים נאמר למנהיג העליון עלי חמינאי כי הזעם הציבורי לאחר גל הדיכוי בחודש שעבר, שהוגדר כמדמם ביותר מאז המהפכה האסלאמית ב‑1979, הגיע לרמה שבה הפחד כבר אינו מרתיע, ולפי חלק מהגורמים אזרחים רבים מוכנים לשוב ולהתעמת עם כוחות הביטחון.

לדבריהם, לחץ חיצוני כמו תקיפה אמריקנית מוגבלת עלול לעודד את המוחים ולהסב נזק בלתי הפיך למשטר.

אחד הגורמים אמר כי אויבי איראן מבקשים להצית מחאות נוספות כדי להביא לסיום הרפובליקה האסלאמית, והזהיר כי במקרה של התקוממות צפויה אלימות נוספת. לדבריו, שילוב של תקיפה עם הפגנות המוניות של אזרחים זועמים עלול להוביל לקריסת המערכת השלטונית, וזהו החשש המרכזי בצמרת.

גורמים ופרשנים מעריכים כי הרחובות אמנם שקטים לעת עתה, אך התסכול העמוק לא נעלם, על רקע משבר כלכלי, דיכוי פוליטי, פערים חברתיים ושחיתות. לדבריהם, אם יתחדשו המחאות במקביל ללחץ חיצוני גובר, המפגינים יהיו נועזים יותר, בעוד שהמשטר צפוי להגיב ביד קשה אף יותר, עד כדי מרחץ דמים.

בינתיים, המתיחות בין טהרן לוושינגטון גבוהה, והגעת נושאת מטוסים אמריקנית וספינות ליווי לאזור הרחיבה את יכולת הפעולה הצבאית של ארה״ב. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שוקל אפשרויות פעולה נגד איראן, ובהן תקיפות ממוקדות נגד כוחות ביטחון ומנהיגים במטרה לעודד את המוחים.