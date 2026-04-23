דהר עם הרכב הגנוב מירושלים, מחץ למוות רוכב אופנוע - ונעלם

בתום פעילות מודיעינית ומבצעית מאומצת, סגרו הבוקר (חמישי) לוחמי יחידת המשטרה "חץ יהודה" במחוז ש"י מעגל על חשוד פלסטיני, אשר על פי החשד היה מעורב בתאונה קטלנית ובגניבת רכב לפני כשבוע.

החשוד, תושב העיירה דורא שבאזור חברון בשנות ה-20 לחייו, נמלט מאז האירוע לשטחי יהודה ושומרון, ובמשטרה השקיעו מאמצים ניכרים כדי להתחקות אחר עקבותיו ולהביא למעצרו.

מדובר באירוע חמור שהחל בעיר ירושלים, שם על פי החשד גנב הצעיר רכב וניסה להימלט מהמקום. במהלך מנוסתו מניידות המשטרה, הוא נהג בצורה פרועה ומסכנת חיים, ובשלב מסוים פגע בעוצמה ברוכב אופנוע. כתוצאה מהפגיעה הקשה נהרג רוכב האופנוע, בעוד החשוד מנצל את המהומה כדי להימלט מהזירה ולהסתתר בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, בניסיון לחמוק מידי החוק.

עם התקדמות החקירה במחוז ירושלים, הוכרז החשוד כדרוש לחקירה, ופעילות מודיעינית ענפה ריכזה את המאמצים לאיתורו. המידע שהצטבר בחמ"ל "רוא"ה" של מחוז ש"י יחד עם גורמי המודיעין, הוביל לאינדיקציה מדויקת על הימצאותו של החשוד סמוך לצומת אל-ח'אדר. עם קבלת הדיווח, הוקפצו לוחמי זרוע המבצעית של יס"מ "חץ יהודה" למקום, זיהו את החשוד וביצעו את מעצרו המהיר בשטח.

מעצר זה מהווה נדבך נוסף במאבק המשטרה בתופעת גניבות הרכב, שלעיתים קרובות גולשות לאירועי פח"ע או לתאונות דרכים קטלניות בשל הנהיגה הפרועה של הגנבים המנסים להימלט מהדין.

יחידות המשטרה במחוז ש"י ובמחוז ירושלים פועלות בשיתוף פעולה הדוק כדי למנוע ממבוקשים למצוא מקלט ביו"ש לאחר ביצוע עבירות בתוך הקו הירוק. החשוד הועבר להמשך חקירה במרחב קדם של מחוז ירושלים, שם יוחלט על המשך הליכי מעצרו והגשת כתב אישום בהתאם לממצאים.