אירוע מזעזע: צעיר מהעיר החרדית תקף באכזריות בבריכה הציבורית

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד צעיר בן 19 תושב מודיעין עילית, אשר תקף באכזריות קטין בן כ-14 וביצע בו עבירות חמורות תוך איומים באמצעות סכין ואקדח, בבריכה ציבורית בעיר.

כתב האישום, שהוגש אתמול, מייחס לנאשם ביצוע עבירות בנסיבות מחמירות, מעשים מגונים בקטין, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, ועוד.

מכתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד דודי ענבר מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי בסוף אוגוסט בשעות הצהריים, הנאשם נכנס למלתחות שבהן שהה הקטין בבריכה והציע לו להתחלף בתאים בתואנה שבתא שלו יש מים חמים ואילו בתא של הקטין המים קרים.

הקטין ניאות להתחלף, אולם הנאשם לא יצא מתאו, אלא סגר את הווילון, תפס את הקטין והחל להתעלל בו באופן אכזרי. הנאשם הצמיד סכין לצווארו של הקטין, פצע אותו וביצע בו עבירות קשות.

תוך כדי ביצוע המעשים, הראה הנאשם לקטין אקדח וכדורים ואיים עליו כי מדובר באקדח אמיתי כדי שלא יצעק. כמו כן, איים עליו שיפצע אותו בגופו.

הקטין בעל התושיה, הצליח להימלט מהמלתחות והזעיק את כוחות המשטרה. הנאשם הצליח להימלט מהבריכה, ונתפס ליד ביתו.

עוד עולה מכתב האישום, כי מספר חודשים לפני האירוע, הנאשם נכנס לתא המלתחות בו התרחץ אותו קטין, ביצע בו מעשים חמורים ונשך בצווארו.

"נוכח מסוכנותו הרבה, ופגיעה בקטין אקראי, באור יום, במקום ציבורי", ביקשה הפרקליטות לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

הפרקליטות ציינה כי אסור לפרסם כל פרט נעלול להוביל לזיהוי הקטין. כמו כן, אסר בית המשפט לפרסום את כתב האישום ובקשת המעצר, למעט האמור בידיעה זו.