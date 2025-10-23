מפת החסימות המלאה לקראת עזיבת סגן הנשיא | היכונו לפקקי ענק

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, יסיים הבוקר (חמישי) את הביקור שלו בישראל והוא צפוי להמריא בשעה 14:00 בחזרה לארה"ב.

נסיעת סגן הנשיא לקריה בתל אביב ומשם לנתב"ג תוביל לחסימות ופקקי ענק בכבישים בירושלים ובתל אביב.

מפת החסימות

הבוקר, החל מהשעה 09:30, יסגרו לתנועה הכבישים הבאים:

• כביש 1 לכיוון מערב ובהמשך כביש 20 לצפון עד מחלף השלום בתל אביב.

• בסיומו של הביקור בתל אביב, שיירת סגן הנשיא תצא לנתב"ג (בניגוד לכיוון התנועה) בנתיב שנחסם משעות הבוקר.

הכבישים ישארו חסומים עד סיום הביקור בשעה 14:00 לערך.

במשטרה הדגישו: "הנוסעים לכיוון מערב יוכלו לנסוע על כביש 1 מערב רק לאחר הגעת סגן הנשיא לתל אביב בסביבות השעה 11:30 וזאת עד מחלף לוד ומשם בצירים חלופיים".

החסימות בתל אביב בין השעות 10:00-14:00

• רחוב קפלן ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב יגאל אלון לשני הכיוונים

• דרך מנחם בגין תחסם מזבוטינסקי עד רחוב חשמונאים לשני הכיוונים

• רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

• רחוב הֶפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב

• רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

• רחוב דובנוב ייחסם משד' שאול המלך עד רחוב הארבעה לשני הכיוונים

• רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח

• רחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים

• רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ׳ לכיוון דרום

• עליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום.

ברחובות החסומים ובאזור צומת עזריאלי - לא תפעל תחבורה ציבורית.

כמו כן, בין השעות 10:00-13:00 תחנת רכבת ת״א השלום תיסגר לכניסת ויציאת נוסעים. אנו ממליצים לציבור הנוסעים לעשות שימוש בתחנות ת"א ההגנה ות"א סבידור מרכז שתישארנה פתוחות כסדרן.

החסימות בירושלים

משטרת התנועה תחסום הבוקר לסירוגין ברחובות עזה, רמב"ן, הנשיא, אגרון, ז'בוטיסקי, דוד המלך, שדרות בן צבי, רבין, אזור קריית הממשלה ועוטף העיר העתיקה.