מי הבריח?

מסוריה לישראל: מצבור תחמושת  אותר בצפון רמת הגולן, בשטח פתוח

בלשי משטרת ישראל במחוז הצפוני איתרו סליק תחמושת במטעים סמוך למג'דל שמס • על פי ההערכה – מקור התחמושת מעבר לגבול (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך השבוע, במסגרת פעילות יזומה של בלשי במחוז הצפוני, אותר סליק תחמושת בשטח פתוח באזור המטעים של מג'דל שמס שבצפון רמת הגולן.

במהלך סריקות ממוקדות שביצע צוות בילוש, נמצאה כמות גדולה של תחמושת בקוטר 7.62 מ"מ, אשר על פי הערכות ראשוניות מקורה מ. התחמושת נתפסה והועברה להמשך טיפול ובדיקה במעבדת הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.

במשטרה ציינו כי שוטרי המחוז הצפוני ממשיכים בפעילות ממוקדת וענפה כחלק מהמאבק בפשיעה האלימה ובסחר באמצעי לחימה – החל מסיכול הברחות ואחזקת נשק בלתי חוקי, דרך פעילות סמויה למניעת פעילות עבריינית עוד בטרם ביצועה, ועד תגובה מהירה בשטח.

לפי נתוני המשטרה, מאז תחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 900 אמצעי לחימה קטלניים.

