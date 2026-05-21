נפתחה חקירה

סוכל ניסיון הברחת נשק בגבול ירדן: 26 אקדחים נתפסו בשק

כוחות משולבים של צה"ל ומשמר הגבול, בהכוונת תצפיתניות, איתרו במהלך הלילה שק שהוסלק בסמוך לגדר הגבול המזרחית ובו עשרות אקדחים ומחסניות • אמצעי הלחימה הועברו לחקירת היחידה המרכזית של משטרת מחוז ש"י (חדשות)

המאמץ המשותף של כוחות הביטחון לבלום את הזרמת אמצעי הלחימה הבלתי חוקיים לתחומי ישראל נמשך. בהודעה משותפת שפרסמו היום דובר ודוברות , נמסר כי סוכל ניסיון הברחה משמעותי של נשק חם בגבול המזרחי של ישראל.

על פי ההודעה, במהלך הלילה החולף זיהו תצפיתניות צה"ל תנועה חשודה באזור. בעקבות ההכוונה המדויקת של התצפיתניות, הוקפצו לאזור כוחות משולבים שכללו לוחמים מחטיבת הבקעה והעמקים של צה"ל, לוחמי יחידת העילית מתיל"ן (מארבים, תצפיות, יירוט, לוחמה ניידת) של משמר הגבול (מג"ב) באזור יהודה ושומרון, וכן אנשי יחידת גבול ירדן (יג"י) של מחוז ש"י במשטרה.

הכוחות פתחו בסריקות נרחבות ויסודיות בסמוך לתוואי גדר הגבול המזרחית. במהלך הסריקות, איתרו הלוחמים שק גדול שהוסלק בשטח על ידי המבריחים. בבדיקת תכולת השק, התגלה שלל רב שכלל 26 אקדחים מסוגים שונים, יחד עם מחסניות רבות ותחמושת.

אמצעי הלחימה שנתפסו הוחרמו מיד והועברו להמשך טיפול וחקירה של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ש"י של משטרת ישראל, במטרה להתחקות אחר זהות המבריחים ויעד הנשק.

בגופי הביטחון מדגישים כי הכוחות פרוסים במרחב הגבול המזרחי במוכנות שיא, במטרה לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הברחות נשק מעין אלו, אשר מהוות לא אחת סיכון ביטחוני ופלילי ממשי לאזרחי המדינה", נמסר בהודעה המשותפת.

