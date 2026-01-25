כלי הנשק, האמל"ח והרכב הגנוב שנתפסו על ידי הכוחות ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מרחב יהודה יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וכלל גורמי הביטחון, במהלך הפעילות אותרו כלי נשק בלתי חוקיים.

במסגרת פעילות איסוף מודיעיני מדויק של מחלק המודיעין והבילוש בתחנת חברון, הבשילה זו לכדי פעילות מבצעית נחושה ומהירה של בלשי חברון בשיתוף לוחמי מג"ב 'תלם', במהלכה פשטו הכוחות על בית מגורים בעיר חברון. במהלך חיפוש מדוקדק במקום, אותרו ונתפסו על אף שהוסתרו- אקדח מסוג FN, מחסנית ותחמושת. בעקבות ממצאים אלו, נעצר חשוד פלסטיני בשנות ה-20 לחייו, לחקירה במשטרה.

לקראת סיום הפעילות התקבל מידע מודיעיני 'על-חם' על רכב גנוב מסוג 'צ'רי' שנמצא באותה העת לא הרחק מהכוחות הפועלים במקום. כוחות שסרקו את האזור, איתרו את הרכב המדובר עליו מותקנות לוחיות רישוי פלסטיניות, וחשוד בסמוך לו כשהוא אוחז בידו את מפתחות הרכב.

בחיפוש ברכב, אותרו אקדח, מחסנית וכפפות. החשוד, פלסטיני תושב חברון בשנות ה-40 לחייו, נעצר אף הוא והועבר לחקירה בתחנת משטרת חברון שבמרחב יהודה, והרכב שבדיקתו במערכות המשטרה העלתה כי נגנב מאזור השרון בשנת 2024, הועבר למיצוי בדיקות פורנזיות על ידי שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י.

