התחזית: חם מהרגל לעונה | השרב חוזר בסוף השבוע

מזג האוויר היום (שלישי) יהי בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שישי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, ואף ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום מזרח הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-25

תל אביב: 20-26

באר שבע: 15-29

חיפה: 19-25

טבריה: 18-29

צפת: 15-24

אילת: 20-32